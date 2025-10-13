Seaduse värskendus lubab kinnisvaras suurt muutust. Ettevõtja: “Reaalsus on teine”

E-ehituse platvorm, millega Eesti on teistest riikidest üle, annab ruumiloomele uue tähenduse, märgivad arutelu käigus maa- ja ruumiameti digiteenuste teenistuse direktor Taavi Jakobson ja kliimaministeeriumi ehituse ja elukeskkonna osakonna juhataja arhitekt Kaja Pae.