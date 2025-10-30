Riik plaanib vähendada osalust Tallinna Sadamas

- Täna hoiab riik Tallinna Sadamas 67,03% suurust osalust.
- Foto: Liis Treimann
Riik kaalub oma osaluse vähendamist Tallinna Sadamas 51 protsendini, selgub rahandusministeeriumi poolt valitsusele esitatud 2024. aasta riigi osaluste ülevaatest.
Kui täna hoiab riik Tallinna Sadamas 67,03% suurust osalust, siis müüa tuleks osalust vastavalt 16,03 protsendipunkti. See teeks ligi 42,2 miljonit aktsiat, mille väärtus on praeguse börsihinna juures ligi 49 miljonit eurot.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Seotud lood
Tallinna Sadamat külastas teises kvartalis 40% rohkem laevasid ja 25% rohkem kruiisireisijaid kui aasta tagasi, rääkis börsifirma juht Valdo Kalm.
Poolaasta kokkuvõttes kahanes käive möödunud aastaga võrreldes 2,9%, sealjuures kasvas kuue kuu jooksul kasum 11%.
LHV, Lightyear ja Swedbank avaldasid oma klientide augustikuus enim ostetud ja müüdud aktsiad, mis näitab hästi kätte, kuidas siinne investor praegu mõtleb.
Design-build‘i hoonete tootja INHUS jätkab oma pikaajalist tegevust Rootsis. Ettevõte on just lõpetanud järjekordse elamuehituse projekti Jönköpingi linnas Munksjöni linnaosas, kus ehitati 197 korterit.