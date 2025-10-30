Tagasi 30.10.25, 17:31 Riik plaanib vähendada osalust Tallinna Sadamas

Täna hoiab riik Tallinna Sadamas 67,03% suurust osalust.

Foto: Liis Treimann

Riik kaalub oma osaluse vähendamist Tallinna Sadamas 51 protsendini, selgub rahandusministeeriumi poolt valitsusele esitatud 2024. aasta riigi osaluste ülevaatest.

Kui täna hoiab riik Tallinna Sadamas 67,03% suurust osalust, siis müüa tuleks osalust vastavalt 16,03 protsendipunkti. See teeks ligi 42,2 miljonit aktsiat, mille väärtus on praeguse börsihinna juures ligi 49 miljonit eurot.