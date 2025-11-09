Raadiohommikus: kuidas maksuamet musta üüriäriga võitleb?

Nädala esimene Äripäeva raadio hommikuprogramm võtab jooksvate uudiste kõrval käsitluse alla börsiettevõtte värsked tulemused, räägib võimalikest maksupettustest ja Eesti inimeste mõttemaailmast ning toob avalikkuse ette ühe äriuudise.
- Maksu- ja tolliameti tulumaksu osakonna juhtivspetsialist Aune Maria Marjapuu räägib hommikuprogrammis, mida amet musta üüritulu avastamiseks teeb.
- Foto: Liis Treimann
Kell 7.45 ajal räägime maksu- ja tolliameti tulumaksu osakonna juhtivspetsialisti Aune Maria Marjapuu
ga korterite mustast üüriärist ning uurime, kuidas maksuamet sellega võitleb ning riigi maksutulu eest seisab.
Peale kella kaheksat kommenteerib verivärskeid ettevõtte majandustulemusi AS Tallinna Sadam
a juht Valdo Kalm. Peale poolt üheksat on hommikuprogrammis külas tarkvaraettevõtte Nortal
i regioonijuht Taavi Einaste
, kes tutvustab Nortali viimaseid tegemisi välisturgudel.
Enne kui kell saab üheksa, räägime veel populaarse taskuhäälingu Eesti ESO autori Taavet Kase
ga, kes aastate jooksul tehtud kümnete eripalgeliste podcastide autorina annab usutavasti oma üldistava hinnangu Eesti inimese hingele.
Artikkel jätkub pärast reklaami
Peale üheksat saame aga Äripäeva ajakirjanikult ja toimetajalt Laura Saksalt uurida, millist eesmärki täidab värskelt ellu kutsutud edukatest naisjuhtidest kõnelev artiklite sari.
Hommikuprogrammi veavad Lauri Leet ning Stiine Reintam.
Edasi jätkub saatepäev järgmiste saadetega:
10.00 – 11.00 „Sisuturundussaade“.
Saates räägivad Laomaailm
a tegevjuht Ruth Selirand ja tootemeeskonna juht Joe
l Joa, kuidas iga kuupmeeter laos saab ettevõtte heaks tööle panna.
Saatejuht Lauri Toomsalu
uurib, milliseid vigu teevad ettevõtted oma ladude planeerimisel, kuidas veenda finantsjuhti laoinvesteeringu vajalikkuses ning millist rolli mängivad tuleviku laonduses robootika, tehisintellekt ja SPIM keskkonnanõuded.
11.00 – 12.00 „Kuum tool“.
Seekord istub kuumale toolile Eesti Energia
juht Andrus Durejko
, keda intervjueerib Äripäeva ajakirjanik Janno Riispapp. Võtame pulkadeks värsked tulemused, elektriäri ümberkorraldamise ja riigifirma tulevikuplaanid.
13.00 – 14.00 „Tööstusuudised eetris
“. K
ülas on Radius Machining
asutaja, masinatööstuse liidu nõukogu esimees ja tööandjate keskliidu hariduse töörühmajuht Veljo Konnimois
, kellega räägime majandusest ja Eesti inseneeria olukorrast. Suvel teatasid ülikoolide rekordilisest sisseastumisest just insenerialadele. On siin tegu selge pöördega, või on veel vara rõõmustada? Mida saame teha, et Eesti majanduses insenere tulevikus jaguks?
Saadet juhib Harro Puusild
.
Artikkel jätkub pärast reklaami
15.00 – 16.00 „Lavajutud“. Saates kõlab ettekanne konverentsilt Palga Päev 2025. Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder räägib, kui erinevat rada käivad palgaootus ja tegelikkus. Seeder teeb täpse ülevaate ka samal teemal tehtud ankeetküsimustiku tulemustest, kust nii mõndagi välja koorub.
Saadet toimetas Joonas-Hendrik Mägi.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
Kuulamislingi ja nädala saatekava leiab siit.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!