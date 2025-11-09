Tagasi FINANTSANALÜÜS

09.11.25, 07:00 Raadiohommikus: kuidas maksuamet musta üüriäriga võitleb? Nädala esimene Äripäeva raadio hommikuprogramm võtab jooksvate uudiste kõrval käsitluse alla börsiettevõtte värsked tulemused, räägib võimalikest maksupettustest ja Eesti inimeste mõttemaailmast ning toob avalikkuse ette ühe äriuudise.

Maksu- ja tolliameti tulumaksu osakonna juhtivspetsialist Aune Maria Marjapuu räägib hommikuprogrammis, mida amet musta üüritulu avastamiseks teeb.

Foto: Liis Treimann

Kell 7.45 ajal räägime maksu- ja tolliameti tulumaksu osakonna juhtivspetsialisti Aune Maria Marjapuu ga korterite mustast üüriärist ning uurime, kuidas maksuamet sellega võitleb ning riigi maksutulu eest seisab.

Peale kella kaheksat kommenteerib verivärskeid ettevõtte majandustulemusi AS Tallinna Sadam a juht Valdo Kalm. Peale poolt üheksat on hommikuprogrammis külas tarkvaraettevõtte Nortal i regioonijuht Taavi Einaste , kes tutvustab Nortali viimaseid tegemisi välisturgudel.

Enne kui kell saab üheksa, räägime veel populaarse taskuhäälingu Eesti ESO autori Taavet Kase ga, kes aastate jooksul tehtud kümnete eripalgeliste podcastide autorina annab usutavasti oma üldistava hinnangu Eesti inimese hingele.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Artikkel jätkub pärast reklaami

15.00 – 16.00 „Lavajutud“. Saates kõlab ettekanne konverentsilt Palga Päev 2025. Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder räägib, kui erinevat rada käivad palgaootus ja tegelikkus. Seeder teeb täpse ülevaate ka samal teemal tehtud ankeetküsimustiku tulemustest, kust nii mõndagi välja koorub.

Saadet toimetas Joonas-Hendrik Mägi.

Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.