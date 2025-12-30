Tagasi Raadiohommikus Neeme Korvi aastalõpujutud: Lukas lahkab suhteid Kärneriga ja tööstur avab salanippe Aasta viimases hommikuprogrammis võtab Äripäeva raadio juht Neeme Korv saatekülalistega ette teemad, mis lõppeval aastal üles kerkisid ja uuel aastal kindlasti kõneainet pakuvad: tehisarust tööstuseni, sisepoliitikast mängu muutva kontorini.

Kell 7.35 räägime Saaremaa töösturi, väikelaevatootja Alunaut asutaja ja juhi Mark Muruga sellest, milliste salanippidega üks väike Eesti ettevõte on murdnud läbi edukate riigihangete Lääne-Euroopa turgudele ning kuidas kriis mõnikord ei olegi kriis.

Kell 8.05 on kõneaineks moodsa bürookinnisvara seos töötajate motivatsiooniga. Swedbanki personali- ja haldusdivisjoni juht Liisa-Maria Lees kirjeldab, mida tähendas 2000 töötajaga ettevõtte kolimine Arteri kvartalisse ning kas uus vägev pangahoone on ka toonud muutusi kontori ja kodukontori vahekorras.

Kell 8.35 aga keerame jutujärje sisepoliitikale ehk kõne alla tuleb üks aasta suurimaid võite ja skandaale. Tartus kohalikel valimistel isikliku rekordtulemuse teinud veteranpoliitik ning Isamaa asutajaliige Tõnis Lukas avab kaarte isikliku vastasseisuni jõudnud suhtest noorpoliitik Kris Kärneriga. Vaatame ette järgmistele presidendi- ja parlamendivalimistele ning otsime lahendust, mis aitaks lappida lõhestunud Eesti ühiskonda.

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Kell 9.05 räägime maailmatasemel loodusfotograafi Remo Savisaarega elusloodust vahetult mõjutavatest päris- ja virtuaalmaailma ohtlikest suhetest, kus üheks peategelaseks on kerkinud otsuseid mõjutav tehisaru. Raadiohommikut aitab vedada uudistetoimetaja Stiine Reintam. Edasi jätkub aasta viimane raadiopäev järgmiste saadetega: 11.00 – 12.00 “Kasvukursil”. Kordusesse läheb esmakordselt novembris eetris olnud saade, kes fookuses värskelt aasta pereettevõtteks valitud Pro Optika. Isa ja tütar rääkisid aasta pereettevõtte loo. Külas on OptiPRO kaasomanik ja juhatuse liige Bruno Lauri ning juhatuse liige ja tegevjuht Katriine Mark. OptiPRO pikaajaline nõustaja on Grant Thornton. Kuidas nemad pereäri tugevusi kõrvalt näevad ja milline on välise nõustaja roll ettevõtte kasvu juures, jagasid firma partner ja kliendikogemuse juht Terje Liiv ning ettevõtte õigusvaldkonna partner Kristel Tiits. Saadet juhib Mai Kroonmäe. 12.00 – 13.00 “Äripäeva TOP”. Kordame septembris eetreis olnud saadet, kus vestlesid töötukassa juht Gert Tiivas ning Coop Panga äripanganduse juht Arko Kurtmann Eesti majanduse hetkeseisust ja väljavaadetest ning rääkisid ka sellest, mida tuleks teha, et ettevõtlus väljaspool Tallinna edeneks. Saadet juhib Aivar Hundimägi. Hetkel kuum Suurtes võlgades ettevõtte 160 töötajat istuvad kodus teadmatuses. “Enam ei ole väga naljakas” Pettuse küüsi langenud RKIK maksis võltsarve, raha kadus välismaale IT-ettevõtja restoran sulgeb uksed suure kahjumiga. “Meie paraku ei suutnud“ ST Rahvusvahelistele finantsbrändidele kasutajakogemust disainiv UXDA valis uueks kontoriks Preses Nama Kvartālsi

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13.00 – 14.00 “Energiatund”. Kordame esmakordselt novembris eetris olnud saadet, kus rääkisime Eesti metsamaast ja puiduvarust. Seda et Eesti koondub järjest enam välismaiste suurte tegijate kätte, on Tehingukeskus OÜ juhatuse liige Matis Hint kuulnud korduvalt, ent ta usub, et ka välismaa suured ettevõtted panevad varem või hiljem ostetud metsamaa müüki.

Saates annab oma kommentaari ka RMK puiduturustusosakonna juhataja Esko Oras, kes räägib puiduhindade kõrval ka lisaks milline on RMK metsamaterjali müügiprotsessi korraldus.

Saatejuht on Lauri Leet.

15.00 – 16.00 “Äripäeva fookuses”. Novembris esmakordselt eetrisse jõudnud saates võtsime fookusesse alustavad investorid. Rääkisime suurematest kõhklustest ja ebakindlustest, mis on inimestel, kes on äsja sisenenud investeerimisilma. Enda portfelle ja investeerimisega kerkinud küsimusi jagasid Ireene Kilusk ja Joonas-Hendrik Mägi. Neile aitasid selgitusi otsida investor Toomase liige Jana Saarkoppel.

Saatejuht on Eget Velleste, samuti väikeinvestor.

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