Tapal tervitasid sajad inimesed esimest elektrirongi
Pühapäeva hommikul kell 10.45 saabus Bright Brass Trio pasunahelide ja tulefontäänide saatel Tapa jaama esimene uus Škoda elektrirong. Ametlik elektrirongiliiklus Tapa ja Tallinna vahel algab esmaspäevast.
Eesti Raudtee investeeringute maht oli mullu 83,9 miljonit eurot, millest lõviosa kulus raudtee elektrifitseerimiseks vajalikele töödele. Uue ja keskkonnasäästlikuma kuue sai ka Tapa jaam, mis on üks suuremaid ehitusprojekte ettevõtte ajaloos.
Äriplaan 2026 laval kõneles transpordiga tegeleva Hansa Grupi juht ja värskelt Eesti parima juhi tiitliga pärjatud Neeme Tammis teravalt ja kirglikult Eesti ühistranspordi seisust. Tema sõnum oli selge: süsteem on killustunud, poliitikute poolt manipuleeritav ja reisijakeskne lähenemine puudub.
Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia?