Tagasi Lahkus Liviko legendaarne juht Udo Themas Meie hulgast on lahkunud omaaegne legendaarne Liviko peadirektor Udo Themas, kes pühendas kogu oma tööelu 46 aastat kodumaisele alkoholitootmisele, teatas Liviko. Loe AI kokkuvõtet Liviko endine peadirektor Udo Themas lahkus meie seast, olles pühendanud 46 aastat kodumaisele alkoholitootmisele. Ta alustas Livikos 1959. aastal ja töötas läbi mitmed ametikohad, kuni sai 1986. aastal peadirektoriks, kus ta juhis 19 aastat. Themase juhtimisel säilis Liviko kodumaise kapitali käes, mis kindlustas töökohti ja tõi sisse kvaliteedistandardid kaubamärkidele „Vana Tallinn“ ja „Viru Valge“. Themase inimlik juhtimisstiil ja teadmised kvaliteetalkoholist tegid temast hinnatud juhi. Themasel oli oluline roll ka Eesti Viina Liidu ja Eesti Toiduainetööstuse Liidu loomisel. Teda jäävad mäletama tema lesk, poeg perega ning kaastöölised Livikos. Äriga seotud sündmused kulmineeruvad tema ärasaatmisega 9. jaanuaril Tallinna Krematooriumis.

Themas alustas Liviko s 1959. aasta septembris lukksepa õpilasena, töötas seejärel lukksepa, konstruktori, peamehaaniku ja peainseneri asetäitjana. Pikemalt teostas ta end Liviko peainsenerina, kuni võttis 1986. aastal ministrilt vastu pakkumise asuda peadirektori kohale.

Talle iseloomuliku ettevaatlikkusega oli ta algul nõus vaid aastaks peadirektoriks hakkama, kuid tema juhikarjäär Livikos kestis kokku tervelt 19 aastat. Ühena vähestest nõukogude okupatsiooni aja tippjuhtidest jätkas ta uute omanike soovil juhatuse esimehena pärast erastamist kuni pensionile minekuni 2005. aasta septembris.

Themase juhikarjääri algusesse jäid alkoholitööstusele ülikeerulised Gorbatšovi keeluaastad, edasi taasiseseisvumine ning murrangulised erastamise ajad, kus saja-aastase tehase tulevik oli korduvalt küsimärgi all. Kodumaise alkoholitööstuse arendaja ja patrioodi Themase roll oli erakordne ja määrav selles, et Livikot aastatuhandevahetuse aegu soomlastele ei müüdud, vaid kodumaisele kapitalile erastati.

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Udo Themase juhtimisstiil oli inimlik ja hooliv. Oma igahommikustel ringkäikudel tootmisse pani ta tähele seda, mis teistele silma polnud jäänud, ning pööras sealjuures erilist tähelepanu inimestele. Suurepärase inimestetundjana oskas ta olla nii osavõtlik kui ohjata ka kõige keerulisemaid karaktereid. Themase rikkalikud teadmised kvaliteetalkoholist, väljapeetud stiil ja laitmatud maneerid tegid temast eduka läbirääkija ja hinnatud kaaslase. Tallinna Direktorite Klubis oli tal alati põnevaid kogemusi, mida teistega vahetada. Themasel oli määrav roll omaaegse Eesti Viina Liidu loomisel ja salaviina vastase võitluse alustamisel. Tema pühendunud tööd Eesti Toiduainetööstuse Liidu loomisel ja arendamisel on tunnustatud aumärgiga. Abikaasat, isa, vanaisa jäävad leinama lesk ja poeg perega. Liviko ajalukku jääb alatiseks mälestus legendaarsest juhist Udo Themasest ja tema silmapaistvatest teenetest kodumaise kvaliteetalkoholi tööstuse ees. Udo Themase ärasaatmine on 9. jaanuaril kell 12.30 Tallinna Krematooriumis (Pärnamäe 36). Pärgi ja kimpe palutakse mitte tuua. Intervjuu Äripäevale töölt lahkumisel Udo Themas lahkus 2005. aasta septembris Liviko juhatuse esimehe kohalt ja sel puhul tegi Äripäev temaga intervjuu. Themas ütles toona, et otsus amet maha panna sündis tal aasta varem.„See on mu isiklik otsus, mingit survet pole olnud. Olen ju nii kaua selles ametis olnud, las nüüd nooremad ka proovivad,“ ütles ta. Miks just septembris? Hetkel kuum Kohtutäitur pani hotelli 555eurose võla pärast müüki Arco Vara nõukogu vahetas juhi päevapealt välja. “Loomulikult mul on kahju” Pearaamatupidajad jõuavad 8000eurose palgaga finantsjuhtidele järele ST Neli kortermaja koostöös Omega Laenuga. Kuidas Peeter Raag oma arendusprojekte rahastab?

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September on minu elus üldse üks tähtis kuu olnud. Tänavu septembris saan 64 ja samas kuus täitub ka 46 aastat selles ettevõttes ning lõpeb praegune tööleping.

Kas kollektiiv juba teab?

Jah, kutsusin hommikul kell 9 töötajad kokku, sest tahtsin, et nad kuuleksid sellest minu enda käest. Mingit üksteise kaelas nutmist ei olnud. Eks inimesed saavad aru.

Mis edasi?

Eks kõigepealt ikka puhkan. Randveres on mul suvila, kus parasjagu aiatöid teha. Kui aega üle jääb, siis ehk võtan ka mõne pikema reisi ette. Mingit aktiivset majandustegevust ma enam arendama ei hakka, see on selge.

Kas omanikud hindavad ikka tehtud tööd vääriliselt?

Tööleping on konfidentsiaalne, aga eks seal lahkumise puhuks ikka midagi sisse ole kirjutatud ka.

Mida Liviko juhtimine rohkem on pakkunud, kas muret või rõõmu?

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Ikka rõõmu, muidu poleks ma nii kaua vastu pidanud. Hommikul tööle olen ikka heal meelel läinud.

Mis on olnud raskeim periood ettevõttes?

Kõige raskem oli 2000. aastal erastamise lõpu ajal, kui varitses reaalne oht, et ettevõte läheb soomlastele, kes selle sulgevad. Süda valutas 120 inimese pärast, kes oleks tööta jäänud. Nüüd on meil töötajaid koguni 140.

Mis on tippjuhi töös kõige tähtsam?

Tuleb osata teisi kuulata ja neist aru saada. Meeskonnatöö on tähtis, ilma selleta ei tee midagi. Kogemustest tuleb õppida ja kui endal neid napib, siis teiste omadest.

Mis saab Livikost edasi? Kas noor juht Janek Kalvi saab hakkama? (Janek Kalvi oli toona 31aastane)

Mingit kannapööret pole tarvis, sest asjad arenevad praegu õiget rada.

Janek on väga arenemisvõimeline ja töökas ning saab kindlasti juhi tööga hakkama. Olen selles meie koos töötatud kuue aasta jooksul veendunud.