Leedu kinnisvarahiiglase Eesti emafirma kasum ulatub 25 miljonini

Järgmise aasta alguses viiakse Leedus läbi pensionireform, mis võiks aktsiaturgudele mõju avaldada, kuigi analüütikud suurt rallit Leedu börsilt ei oota. Analüütikud avaldasid oma parimad ideed Vilniuse börsilt.
Üks Eesti suurimaid Vene juurtega investoreid planeerib juba oma järgmist ostu Poolas, mis suurendaks riigi osakaalu portfellis 40%ni. Eesti ja Poola ärikinnisvaraturud on ulatuse, riski, väljavaadete ja kasumlikkuse poolest võrreldamatud, tunnistas kinnisvarafirma Summus Capital juhatuse liige Hannes Pihl.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.