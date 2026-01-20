Leedu kinnisvarahiiglase Eesti emafirma kasum ulatub 25 miljonini

Üks Eesti suurimaid Vene juurtega investoreid planeerib juba oma järgmist ostu Poolas, mis suurendaks riigi osakaalu portfellis 40%ni. Eesti ja Poola ärikinnisvaraturud on ulatuse, riski, väljavaadete ja kasumlikkuse poolest võrreldamatud, tunnistas kinnisvarafirma Summus Capital juhatuse liige Hannes Pihl.