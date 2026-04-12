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Raadiohommikus: Ungari valimised ja telekomiäri telgitagused

Äripäeva raadio nädala esimene hommikuprogramm võtab teiste värskete sündmuste kõrval kõne alla Ungari ja sealsed valimised, räägib Eesti telekomiturul toimuvast ning annab ideid väärtpaberituru kuumade valikute kohta.
Margus Nõlvak annab oma hinnangu Äripäeva ajakirjanike tegevusele, kes astusid vastu mobiiliarvete kallinemisele.
  • Margus Nõlvak annab oma hinnangu Äripäeva ajakirjanike tegevusele, kes astusid vastu mobiiliarvete kallinemisele.
  • Foto: Raul Mee
Kell 7.30 tuleb stuudiosse äsja Ungarist naasnud ajakirjanik Julia Tisler, kellelt uurime, kui tõsine tundus valimiseelne pinge Ungaris liikudes ja mida kohalikud rääkisid.
Pärast kella 8.00 helistame Ungaris viibivale ning seal valimisi vaatlevale parlamendisaadikule Juku-Kalle Raidile, kes räägib, kuidas kulges valimispäev ning millised meeleolud valitsevad madjarite riigis, kui valimispäev sai tehtud.
Kella 8.30ks ootame stuudiosse Tele2 juhti Margus Nõlvakut, et uurida, mida tema arvab Äripäeva ajakirjanike tegevusest, kes astusid vastu mobiiliarvete järjekordsele kallinemisele ja pea kuu kolme telekomiettevõttega kaubeldes saavutasid võimsa letialuse hinna.
Lisaks pärime Nõlvakult ka Tele2 uudiste kohta.
Peale kella 9.00 on stuudios Äripäeva investeerimise valdkonnajuht Juhan Lang, kes vaatab ette alanud nädalale börsidel, annab ka mõned prognoosid ning selgitab trende.
Hommikuprogrammi panevad kokku Ellen Jõgi ja Lauri Leet.
Edasi jätkub raadiopäev järgmiste saadetega:
10.00‒11.00 “Sisuturundussaade”. INVL Family Office'i investeerimisstrateeg Rait Kondor selgitab saates, kuidas pääseda ligi suurema tootlusega varadele, mis on seni olnud tavainvestorile kättesaamatud. Saates tuleb juttu ettevõtetesse ja alternatiivsetesse varadesse investeerimisest, miks on erakapitaliinvesteeringud ajalooliselt teinud Euroopa ja USA aktsiaturgudest kuni kaks korda suuremat tootlust ning miks ei tasu USA aktsiaturult oodata järgmisel kümnendil senist head tootlust.
Lisaks selgitab Kondor, mida family office tegelikult tähendab, kuidas see töötab ja mille poolest erineb teistest investeerimisteenuse pakkujatest.
Saatejuht on Rivo Sarapik.
11.0012.00 “Kuum tool”. Pühapäeval toimunud Ungari parlamendivalimistel läksid vastamisi 16 aastat võimul olnud Viktor Orbán ja napilt kaks aastat poliitikapõldu kündnud 45aastane Péter Magyar.

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Saadet juhib Joonas-Hendrik Mägi.
12.0013.00 “PwC juhtimistase”. Räägime kaugtööst ja selle varjatud riskidest – alates tööaja arvestusest ja tööandja vastutusest kuni andmekaitse, maksustamise ja püsiva tegevuskoha tekkimiseni. Arutame, kus jookseb tööandja kontrolli piir kodukontoris ning millal võib töötaja töö välisriigist kaasa tuua ootamatuid maksu- ja õiguslikke kohustusi.
Külas on PwC maksukonsultant Inger Greenbaum ja advokaadibüroo PwC Legal vandeadvokaat Ketlin Peterson.
Saadet juhib Juuli Nemvalts.
13.0014.00 “Tööstusuudised eetris”. Toidu- ja joogitootjad teatasid äsja kokkuleppest vähendada toodete keskmist lisatud suhkru ja soola sisaldust 10% võrra aastaks 2030. Samal ajal tekitavad aina suuremat muret globaalsete pingete toel kerkivad energiahinnad, mis muudavad kallimaks tarneahela ja jõuavad varem või hiljem tarbijahindadesse. Hapra tarbijakindluse taustal on taas fookusesse tõusnud ka toiduainete käibemaks.
Saates on külas Eesti Toiduainetööstuse Liidu juht Sirje Potisepp ja Saku Õlletehase juhatuse liige Jaan Härms.
Saadet juhib Harro Puusild.
15.0016.00 “Lavajutud”. Kuulame vestlust tänavuselt Business Arena konverentsilt, kus US Real Estate’i loovjuht Kertu Irves ja Talsinki kvartali juht Rain Pärn räägivad Põhjamaade uuest linnastandardist ja tuleviku eluviisist.
Jutuajamist modereerib Äripäeva raadio toimetaja Lauri Leet. Saadet toimetas Joonas-Hendrik Mägi.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
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