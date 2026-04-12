Tagasi Raadiohommikus: Ungari valimised ja telekomiäri telgitagused Äripäeva raadio nädala esimene hommikuprogramm võtab teiste värskete sündmuste kõrval kõne alla Ungari ja sealsed valimised, räägib Eesti telekomiturul toimuvast ning annab ideid väärtpaberituru kuumade valikute kohta.

Kell 7.30 tuleb stuudiosse äsja Ungarist naasnud ajakirjanik Julia Tisler, kellelt uurime, kui tõsine tundus valimiseelne pinge Ungaris liikudes ja mida kohalikud rääkisid.

Pärast kella 8.00 helistame Ungaris viibivale ning seal valimisi vaatlevale parlamendisaadikule Juku-Kalle Raid ile, kes räägib, kuidas kulges valimispäev ning millised meeleolud valitsevad madjarite riigis, kui valimispäev sai tehtud.

Kella 8.30ks ootame stuudiosse Tele2 juhti Margus Nõlvak ut, et uurida, mida tema arvab Äripäeva ajakirjanike tegevusest, kes astusid vastu mobiiliarvete järjekordsele kallinemisele ja pea kuu kolme telekomiettevõttega kaubeldes saavutasid võimsa letialuse hinna.

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Värskeid valimistulemusi ja seda, mis saab edasi, kommenteerivad saates Eestis elav ungarlanna Bogáta Timár ja endine Ungari aukonsul Eestis Mall Hellam

Saadet juhib Joonas-Hendrik Mägi.

12.00‒13.00 “PwC juhtimistase”. Räägime kaugtööst ja selle varjatud riskidest – alates tööaja arvestusest ja tööandja vastutusest kuni andmekaitse, maksustamise ja püsiva tegevuskoha tekkimiseni. Arutame, kus jookseb tööandja kontrolli piir kodukontoris ning millal võib töötaja töö välisriigist kaasa tuua ootamatuid maksu- ja õiguslikke kohustusi.

Külas on PwC maksukonsultant Inger Greenbaum ja advokaadibüroo PwC Legal vandeadvokaat Ketlin Peterson.

Saadet juhib Juuli Nemvalts.

13.00‒14.00 “Tööstusuudised eetris”. Toidu- ja joogitootjad teatasid äsja kokkuleppest vähendada toodete keskmist lisatud suhkru ja soola sisaldust 10% võrra aastaks 2030. Samal ajal tekitavad aina suuremat muret globaalsete pingete toel kerkivad energiahinnad, mis muudavad kallimaks tarneahela ja jõuavad varem või hiljem tarbijahindadesse. Hapra tarbijakindluse taustal on taas fookusesse tõusnud ka toiduainete käibemaks.

Saadet juhib Harro Puusild.

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15.00‒16.00 “Lavajutud”. Kuulame vestlust tänavuselt Business Arena konverentsilt, kus US Real Estate’i loovjuht Kuulame vestlust tänavuselt Business Arena konverentsilt, kus US Real Estate’i loovjuht Kertu Irves ja Talsinki kvartali juht Rain Pärn räägivad Põhjamaade uuest linnastandardist ja tuleviku eluviisist.

Jutuajamist modereerib Äripäeva raadio toimetaja Lauri Leet. Saadet toimetas Joonas-Hendrik Mägi.

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