Leedukad hoiatavad kinnisvaraturgu uue musta luige eest. Eestlased ei karda
Energiakriisi taustal on kasvanud ka intressimäärade kerkimise oht, mis on Leedu kinnisvaraeksperdid üsna murelikuks teinud. Siinmail usutakse aga, et uus kriis on karastunud eestlastele nagu hane selga vesi.
Korterite flippija jagab kogemusi: alla 15% tootlusel pole mõtet
Tallinnas on turul tagasi hulk väiksemaid tegijaid, kes pruugitud kortereid müügiks renoveerivad ning selle tulemusel ostetakse siin 60 000 kuni 120 000 eurose hinnaklassiga kortereid turuosaliste sõnul mühinal.
Viimase nädala jooksul kiirelt kerkinud euribor jõuab aasta lõpuks Swedbanki prognoosi järgi 3,2%ni, kuid esialgu ei tasu veel teha midagi tormakat, ütles panga eluasemelaenude valdkonnajuht Anne Pärgma.
“Ma vist isegi natuke kardan seda väge, kui me kõigi nende naistega korraga kohtume,” ütles fotograaf enne intervjuud. Tõsi, see on erakordne hulk inimesi, keda ühte persooniloosse oleme pidanud koondama. Kaheksa naist, kellel on kõigi peale 19 last ja portfellides kokku üle 20 miljoni euro eest vara.
Kui kaupmees ütleb tarnijale, et hinnatõusu korral võib kaup sortimendist välja jääda, kas see on tavapärane äriline läbirääkimine või juba lubamatu surve? Ja millal võivad ebaausate kaubandustavade reeglid puudutada ettevõtet, kes ise üldse toitu ei müü?