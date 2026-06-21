Nädala lood: plahvatusohtlikud veosed ajasid riigifirmad karvupidi kokku ja Tartu HLÜ pankrot

Sel nädalal kirjutas Äripäev Tartu HLÜ püramiidskeemi hõnguga pankrotist, karvupidi kokku läinud riigifirmadest, Bolti suurest kohtukaotusest Briti maksuameti vastu ning kohalike investorite suurest taganemisest Balti börsil.
Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda
artiklit lugedes teada:
- kuidas jõudis Tartu HLÜ pankrotini ja milliseid võimalikke kuriteo tunnuseid pankrotihaldur Tarmo Peterson märkas;
- miks peetakse riigifirmade vastasseisu nii teravaks ning millised tagajärjed võivad sellel olla;