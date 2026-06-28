Nädala lood: Linnateatri piletihange ajas konkurendid marru, kurikuulus ärimees jäi abiellujatele võlgu

Sel nädalal tõmbasid Äripäeva lugejate tähelepanu lood Linnateatri küsimusi tekitanud piletihankest, Decora valusast kahjumist ning kurikuulsa lossiärimehe võlgadest.
Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda
artiklit lugedes teada:
- miks peavad konkurendid Linnateatri piletihanget sisuliselt ühele ettevõttele sobivaks ning kuidas kommenteeris seda Indrek Poolak;
- kuidas jäi Sulo Muldia tõttu mitu abiellujat ettemaksust ilma ja mida otsustas nende vaidluses tarbijakaitse;