Nädala lood: Linnateatri piletihange ajas konkurendid marru, kurikuulus ärimees jäi abiellujatele võlgu

Sel nädalal tõmbasid Äripäeva lugejate tähelepanu lood Linnateatri küsimusi tekitanud piletihankest, Decora valusast kahjumist ning kurikuulsa lossiärimehe võlgadest.

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