Uuring: fosforiidi kaevandamise tasuvusest jääb kõvasti puudu

Kunda lähedal asuval Aru-Lõuna alal tasuks fosforiidi kaevandamine ära siis, kui selle hind oleks 1570 euroni tonni. Viimased viis aastat on see aga olnud 1100 euro juures, selgub geoloogiateenistuse uuringust.

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artiklit lugedes teada: kui palju peaks fosforiidi hind tõusma, et Kunda lähistel kaevandamine üldse tasuvaks muutuks;

kuidas kommenteeris Jaanus Purga fosforiidi kvaliteedi mõju projekti majanduslikule väljavaatele;