Raadiohitid: kuhu investeerida, kuidas teenida ja kes jääb tööturul jänni
Nädala hittides võeti ette kuumimad aktsiaideed, LHV majandustulemused ja väikelaste kõrvalt eduka karjääri ja portfelli ülesehitamine. Kuulajaid kõnetasid ka saated tööturust, kus juhte on üle ja töötajaid puudu ning kus mõned saavad samal ametikohal rohkem palka kui teised.
Torim kommenteerib värskeid LHV tulemusi: suund on õige
LHV Groupi juhi Mihkel Torimi sõnul näitavad panga teise kvartali värsked tulemused, et suund on õige ja kasumikasv märkimisväärne.
"Ma ütleksin, et suund on õige. Just Eesti toel kasvas laenuportfell ja kvartali loomulik kasumi kasv on samuti märkimisväärne," rääkis Torim. "Me oleme saanud kätte oodatud uue normaalsuse," lisas ta.
LHV Group teenis tänavu teises kvartalis 24,7 miljonit eurot puhaskasumit, mis on veerandi võrra rohkem kui eelmises kvartalis, kuid viiendiku võrra vähem kui aasta tagasi.
Veel kommenteeris Torim, mida arvata sellest, et OTP Bank ostab Luminori.
Saates “Investor Toomase tund” käisid oma kogemust laste kõrvalt eduka karjääri ja investeerimisportfelli ehitamisest rääkimas värbamisagentuuri TalentHubi kaasasutaja Käthe-Riin Tull ning Superangeli fondijuht Marko Oolo.
Nende peres kasvab kaks last ja TalentHubi asutamise teekond algas Käthe-Riinil ajal, kui esimene laps oli neljakuune.
Lisaks sellele, kuidas mõlemad vanemad saaksid laste kõrvalt karjääri teha ja ettevõtet ehitada, rääkisid edukad investorid, kuidas nad on hakanud koos portfelli ehitama. Samuti tuli jutuks lastele investeerimine.
Personalijuhid kisuvad lahti tööelu valupunktid: miks saavad mõned rohkem palka
Kolm kogenud personalijuhti avavad saates “Finantsuudised fookuses”, kuidas kujundada õiglast tasustamist, siduda tulemuslikkus selgete ootustega ning kasutada tehisintellekti nii, et tehnoloogia toetaks, mitte ei asendaks läbimõeldud juhtimist.
Saates räägitakse palkade läbipaistvusest ning olukordadest, kus samal ametikohal töötavate inimeste panus ja tulemuslikkus erinevad märgatavalt. Külaliste hinnangul peab töötaja mõistma, kuidas tema tasu kujuneb, kuid palgaerinevuste põhjendamine ja juhtimine on eelkõige juhi vastutus.
Juttu tuleb ka avaliku sektori palkadest ja missioonitundest.
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Saatekülalised on Delfi Meedia personalijuht Mailis Neppo, Kaitseinvesteeringute Keskuse personalijuht Kristiina Palm ja Vanalinna Ehituse personalijuht Kaire Elhuveig. Saadet juhib Paavo Siimann.