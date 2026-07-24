Raadiohitid: kuhu investeerida, kuidas teenida ja kes jääb tööturul jänni

Lisaks rääkis ekspert põhjalikult, mida ta arvab Meelis Maasiku ja Tarmo Tanilase 50 tehisintellektiga seotud aktsiaideest. Küsimusi küsis Jaan Martin Raik.

Torim kommenteerib värskeid LHV tulemusi: suund on õige

LHV Groupi juhi Mihkel Torimi sõnul näitavad panga teise kvartali värsked tulemused, et suund on õige ja kasumikasv märkimisväärne.

"Ma ütleksin, et suund on õige. Just Eesti toel kasvas laenuportfell ja kvartali loomulik kasumi kasv on samuti märkimisväärne," rääkis Torim. "Me oleme saanud kätte oodatud uue normaalsuse," lisas ta.

LHV Group teenis tänavu teises kvartalis 24,7 miljonit eurot puhaskasumit, mis on veerandi võrra rohkem kui eelmises kvartalis, kuid viiendiku võrra vähem kui aasta tagasi.

Veel kommenteeris Torim, mida arvata sellest, et OTP Bank ostab Luminori.

Küsimusi küsis Jaan Martin Raik.

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