Veeberite ettevõte ostis Summuselt 6 miljoniga kaks laohoonet

Triin Liimaski ja Margus Linnamäe suurosalusega kaitsetööstusettevõte Wolfram Europa plaanib investeerida ligi 200 miljonit eurot Lätti Jekabpilsi piirkonda rajatavasse lõhkeaine tootmise ja käitlemise kompleksi.
Elektroonikatööstuse Stoneridge Electronics endine juht Ardo Asperk, kes suvel ootamatult ametist priiks sai, liitus detsembris äsja loodud Eesti kaitsetööstusfirma Wehold OÜ juhatusega, näitab Infopank.
Sügis toob paljud meist tagasi tuttavasse rütmi - puhkuste aeg saab läbi, kontorid täituvad taas ning tööpäevad kolivad tagasi laua taha. Just nüüd on hea aeg vaadata värske pilguga üle ka koht, kus veedame suure osa oma päevast.