Trump: mulle meeldiks näha ühendatud Iirimaad

USA president Donald Trump ütles, et sooviks näha ühendatud Iirimaad, minnes sellega vastuollu Ühendkuningriigi peaministri Andy Burnhami hiljutise seisukohaga, et Põhja-Iirimaa staatuse muutmine ei ole praegu päevakorras.
2024. aastal pühkis kindral Martin Herem käed kaitseväe juhataja raskest tööst puhtaks, pani ukse enda järel kinni ja lahkus vaba mehena. Nüüd naaseb ta pauguga sinnasamma ministeeriumisse, mille aeglust omal ajal siunas, et ise ministrina teisiti teha.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.