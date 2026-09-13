Iraan süüdistab USA-d Hormuzi väinas kaubalaeva ründamises

“Ma ei taha, et tänav oleks vaid see koht, mida mööda lähen parki. Ma tahan, et kui ma juba uksest välja tulen, oleks ümberringi roheline,“ ütleb Kaire Sõmer. Kuigi ta elab kortermajas, peab ta ilusat aeda.
OpenAI ei kavatse 2026. aastal börsile minna, ütles ettevõtte tegevjuht Sam Altman ajakirjale Fortune antud intervjuus. Tema sõnul vajab ettevõte praegu rohkem aega tehisintellekti ohutusega seotud tööks.
Sotsiaalminister Karmen Joller nõustub, et Eesti tervishoiusüsteem on alarahastatud, kuid leiab, et probleeme ei saa lahendada lihtsalt lisaraha eraldamisega, kui samal ajal ei tehta struktuurseid reforme, näiteks ei tegeleta arstide ja õdedega, kes ei tohiks oma ametis töötada.
Tootmise efektiivsust otsides vaadatakse suuri seadmeid, energiakulu ja tööjõudu. Samal ajal võivad sajad väikesed korduvad tegevused neelata iga päev töötunde. Tööstuslik markeerimine on üks selline protsess, ent siin ei piisa ainult kiirusest. See, mis saab detailile sekunditega, peab mõnikord püsima seal aastakümneid.