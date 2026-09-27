Joogitööstuse TOP 2026: võitjad korjasid varasema töö vilju

Tänavusse joogitööstuse TOPi jõudis 36 ettevõtet, kaks rohkem kui aasta tagasi. Ühtekokku teenisid nad 2025. aastal 392 miljonit eurot müügitulu ja ligi 18 miljonit eurot maksueelset kasumit. Käive kasvas vaid 0,7 protsenti, kasum vähenes aga ligi veerandi, kirjutab Tööstusuudised.