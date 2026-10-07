Ukraina firma ostab suurosaluse Eesti IT-ettevõttes

Ukraina juurtega rahvusvaheline IT-ettevõte Eleks omandab enamusosaluse ADM Interactive’is, ettevõtted on varem teinud koostööd Ukraina avaliku sektori ning arenguturgude projektides.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peab Eleksi juht Andriy Krupa Eestit ettevõtte kasvu jaoks võtmeriigiks ning mida annab ADMi enamusosaluse ost mõlemale poolele;
- kuidas muudab tehing Riho Pihelpuu sõnul ADMi võimalusi hangetel ja suurprojektides ning millist uut tehnilist võimekust koostöö kaasa toob.