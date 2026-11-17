Vilepuhujad lekitasid üle 15 miljoni Deutsche Banki sisedokumendi, mis paljastavad panga vigu ja ka USA presidendi Donald Trumpi saladusi.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- milliseid süsteemseid puudusi 15 miljoni sisedokumendi leke Deutsche Banki juhtimises ja kontrollis veel paljastas ning kuidas Christian Sewing neid ise kommenteeris;
- kuidas pank käsitles Donald Trumpi maksudeklaratsioonide leket ja mida näitasid dokumendid Jeffrey Epsteiniga seotud kahtlaste tehingute tegeliku ulatuse kohta.