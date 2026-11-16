Euroopa julgeolekuteenistuste väitel on tööde tellijaks Vene riik, nii nagu nentis nädalavahetusel toimunud kaitsetööstusettevõtte Threod Systems vastase rünnakukatse puhul ka Eesti kaitsepolitsei. Märgiliselt on olnud siin toimetanud sabotöörideks mitmel juhul Läti elanikud.

“Avalikult kättesaadava info põhjal on valdav enamik selliseid juhtumeid – mitte ainult Eestis, vaid ka Lätis endas ja Saksamaal – seotud slaavi päritolu Läti kodanike ja mittekodanikega, kellel on sageli sidemed kuritegeliku maailmaga,” nendib Läti politoloog Maris Andžans Äripäevale antud kommentaaris. Tema sõnul ei kipu aga lätlased seepärast veel oma idapiiri sulgema.

Venekeelsed elanikud on riskirühm nii Lätis kui Eestis