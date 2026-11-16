Läti politoloog: meid piirab ettevõtjate lobi
Läti elanikud on korraldanud sabotaažikatseid üle kogu Euroopa, ent valitsus ei plaani esialgu Eesti eeskuju piiride sulgemisel järgida.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks ei pea Läti valitsus sabotaažiohust hoolimata idapiiri sulgemist praegu tõenäoliseks ja millist rolli mängib siin logistikasektori surve;
- kuidas selgitab politoloog Maris Andžans Läti elanike seost Vene värbamisvõrgustikega ning mida see tähendab Eesti ja Läti julgeolekule.