“Minu viimane soov läks enne Selverist lahkumist täide: Järve poes on letis toores tuunikalafilee,” muheleb Kristi Simonsen esimesel tööta päeval pärast 17 aastat Selveris, millest ta enamiku aega poeketti juhtis.
Lindströmi võtmekliendijuht Kätlin Lehemets aitab ettevõtetel tööriiete ja teiste tekstiiliteenustega seotud vajadusi tervikuna lahendada. Ligi kümne aasta jooksul on ta näinud väga erinevaid tööriidelahendusi ning teab hästi, mida nende valikul kiputakse alahindama ja mille kohta töötajad kõige sagedamini küsimusi esitavad.