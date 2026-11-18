Euroopa Komisjon esitas ettepaneku anda Ukrainale 2027. aastal kuni 45 miljardit eurot täiendavat rahalist toetust. Raha aitab vähendada riigi järgmise aasta hinnangulist 70 miljardi euro suurust rahastamispuudujääki.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas plaanib Euroopa Liit 45 miljardi euro suuruse laenu Ukrainale üles ehitada ja millistel tingimustel tuleb see tagasi maksta;
- mida ütles Ursula von der Leyen uue abipaketi kohta ning kuidas soovib Brüssel kasutada Venemaa külmutatud varadelt teenitavat kasumit.