Hispaania erakorralised valimised võivad tuua võimule paremäärmuslased
Hispaanlased otsustavad pühapäeval, kas anda sotsialistist peaministrile Pedro Sánchezile uus ametiaeg või tuua võimule konservatiivid, kes võivad vajada valitsuse moodustamiseks paremäärmusliku Voxi toetust, vahendab Reuters.
Keegi ei oodanud neljapäevaselt Euroopa Liidu juhtide kohtumiselt kokkulepet, aga läks halvima stsenaariumi järgi: riikide juhid, kes nõudsid kasinamat seitsmeaastast eelarvet, lahkusid Euroopa Ülemkogu eesistujat António Costat eirates läbirääkimistelt.
Samal ajal kui käis vaidlus selle üle, kes peaks Euroopat esindama USA vahendatud Venemaa ja Ukraina kõnelustel, kutsus Soome president Alexander Stubb Euroopa juhte üles alustama Venemaa presidendiga otsesuhtlust.
Kuigi Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde teatas alles eelmisel nädalal, et lahkub enne tähtaega ametist veebruaris, siis uue juhi otsingud käivad kiirel sammul ‒ kandidaatide esitamise tähtaeg kukub reedel.
Taiwanis toimuvad täna kohaliku omavalitsuse valimised, mida jälgib tähelepanelikult ka Hiina. Esialgsete tulemuste põhjal näib valitsev Demokraatlik Progressiivne Partei (DPP) oma positsiooni tugevdavat, kuid pealinn Taipei jääb tõenäoliselt opositsiooni kontrolli alla.
Go Groupi töötaja astub broneeritud koosolekuruumi ja Teams avaneb seinaekraanil automaatselt. Videokõne võib alata ilma ühegi lisaliigutuseta. Selle taga on koostöös Ateaga kasutusele võetud Cisco lahendus, mis on Go Groupi IT-juhi Veiko Sinimäe sõnul teinud lõpu ka koosolekutehnikaga seotud abipalvetele.