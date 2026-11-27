Juba veerand sajandi eest kehtestas Viimsi vallavolikogu detailplaneeringu Äigrumäe küla Käära maaüksuse kohta. Edasiminekut aga ei ole. Kui esialgu pidurdas arendust juurdepääsutee puudumine, siis nüüd on komistuskiviks kujunenud rohekoridor, mille kaudu metsloomad Viimsi poolsaarele ja tagasi liiguvad.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: kuidas põhjendab Viimsi vald uue detailplaneeringu algatamist ja mida ütles selle kohta abivallavanem Alar Mik;

millise kompromissiga oli Madis Eensaar valmis nõustuma ning miks jooksid läbirääkimised rohekoridori üle taas ummikusse.