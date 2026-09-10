Arvamuskonkurss Tark Turundus tuleb taas – mõtle suurelt, kirjuta julgelt!

Auhinnad

I koht – 4000 eurot + Bestmarketing.ee 12 kuu lugemisõigus

II koht – 1500 eurot + Bestmarketing.ee 12 kuu lugemisõigus

III koht – 750 eurot + Bestmarketing.ee 12 kuu lugemisõigus

Lisaks on kaks eriauhinda.

Kõik lood avaldatakse Best Marketingi veebis, uudiskirjas ja sotsiaalmeedias. Need on vabalt kättesaadavad ja loetavad maksumüürita kõigile. Parimad tööd saavad kajastust ka teistes Äripäeva kanalites.

Tööde hindamisel võetakse arvesse järgmisi kriteeriume:

visiooni olemasolu ja strateegiline mõtlemine,

teemakohasus ja seotus Eesti turunduse arenguvajadustega,

argumenteeritus ja faktide kasutus,

selge ja mõjus väljendusviis,

uudsus ja julgus mõelda kastist välja.

Žüriisse kuuluvad konkurssi korraldavate ettevõtete esindajad.

Kuidas osaleda?

veendu, et sinu konkursitöö vastaks reglemendile,

pane oma arvamusloole haarav pealkiri,

saada töö (perioodil 27.08–30.10.2026) aadressile: [email protected] ,

, koos tööga saada ka horisontaalne (16 : 9 formaadis) foto endast + lisa juurde foto autor.

Küsimuste korral kirjuta samale aadressile – vastame suurima rõõmuga!

Tark Turundus on sinu võimalus Eesti turunduse tulevikule hoogu anda. Võta hetk, lase loovusel lennata ja osale, sest sellest võidavad kõik!