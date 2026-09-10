Arvamuskonkurss Tark Turundus tuleb taas – mõtle suurelt, kirjuta julgelt!
Igal turundajal on oma arvamus, kuid sageli jääb see pelgalt kohvinurka. Arvamuskonkurss Tark Turundus viib sinu mõtted otse nendeni, kes loevad. Terita pliiatsid ja pane olulised kuupäevad kalendrisse!
Tark Turundus on Äripäeva teemaveebi Best Marketingi arvamuskonkurss, mille eesmärk on edendada Eesti turunduskogukonna sisulist arutelu ning ellu äratada ideed, mis aitaksid valdkonnal ja ettevõtetel kasvada.
Reeglid ja tähtajad
Osaleda saab igaüks – tasuta ja ühe individuaalse tööga
Artikli maht: kuni 5000 tähemärki (koos tühikutega)
Tööde vastuvõtu algus: 27. august
Tööde esitamise kõige viimane tähtaeg: 30. oktoober
I koht – 4000 eurot + Bestmarketing.ee 12 kuu lugemisõigus
II koht – 1500 eurot + Bestmarketing.ee 12 kuu lugemisõigus
III koht – 750 eurot + Bestmarketing.ee 12 kuu lugemisõigus
Lisaks on kaks eriauhinda.
Kõik lood avaldatakse Best Marketingi veebis, uudiskirjas ja sotsiaalmeedias. Need on vabalt kättesaadavad ja loetavad maksumüürita kõigile. Parimad tööd saavad kajastust ka teistes Äripäeva kanalites.
Tööde hindamisel võetakse arvesse järgmisi kriteeriume:
visiooni olemasolu ja strateegiline mõtlemine,
teemakohasus ja seotus Eesti turunduse arenguvajadustega,
argumenteeritus ja faktide kasutus,
selge ja mõjus väljendusviis,
uudsus ja julgus mõelda kastist välja.
Žüriisse kuuluvad konkurssi korraldavate ettevõtete esindajad.