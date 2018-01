Ainult tellijale

EAS tuleb hävitada?

Kristjan Pruul 09. jaanuar 2018, 11:00

Vahel jääb mulje, et Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ühes nende jaotatavate toetustega on ausa ettevõtluse eriline vaenlane ning oleks parem, kui teda olemaski ei oleks. Milleks meil EASi tegelikult vaja on, arutleb ajakirjanik Kristjan Pruul.

Ettevõtlus Arendamise Sihtasutusele võib ette heita nii mõndagi. Sageli jääb mulje, et Eesti promoveerimise töö annaks neile otsekui ususõdalase oreooli, mida teised ei tohi kritiseerida, sest muidu jääbki kuningas alasti. Iseasi, kas selle pärast peaks asutust süüdistama pelgas olemasolus või siis kutsuma üles kõigi töötajate vallandamisele. Nii hirmus kui see ei tundu, on ettevõtlus- ja regionaalpoliitiliste toetuste jagamine igati aus töö. Asi ei olegi selles, et EL annab toetusi niikuinii ja et kõik oleks võrdne, peame meiegi seda tegema. Toetusi tuleb jagada hoopis seepärast, et me ei ole võrdsed – perifeerial ei lähe keskuse, see tähendab Süda-Euroopa suurriikidega sama hästi ega hakkagi kunagi minema. Ja selleks, et kogu kapital ja töötajad vaikselt keskuse poole liikuma ei hakkaks, on vaja siirdeid keskusest tagasi perifeeriasse.