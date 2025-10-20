Raadiohommikus: valimised läbi, mis nüüd kõik juhtuma hakkab?

ÄP raadio teisipäevane hommikuprogramm ei saa mööda valimiste mõjust, aga pangandusse ja tõrkuva interneti külvatud kaosesse.
- Keskerakond võttis Tallinnas kohalikel valimistel võidu.
- Foto: Liis Treimann
LHV Grupi juhi Mihkel Torimiga lahkame värskeid kolmanda kvartali tulemusi ja vaatame, mis ettevõtluses ja pangandusturul toimub.
Poliitikavaatleja ning konsultatsiooniettevõtte Miltton New Nordicsi ühe asutaja ja juhi Annika Arrasega võtame kokku lõppenud valimised ja proovime ette vaadata, mis nüüd kõik juhtuma hakkab.
Äripäeva IT- ja haldusjuhi Toomas Jõgiga räägime, kuidas siis ikkagi juhtus, et Amazoni pilveteenus eile kokku kukkus ning kuidas üks Eesti ettevõte end üldse netikatkestuste ja muude küberjamade eest kaitsta saaks.
Stuudios on ajakirjanikud Ellen Jõgi ja Meelis Mandel.
Saatepäev jätkub viie saatega:
10.00 - 11.00 “Sisuturundus”
Miks investeerivad ettevõtted uutesse kontoritesse ajal, mil kodukontor on saanud normiks? Stuudios arutavad selle üle kinnisvaraarendaja Neutra müügi- ja turundusjuht Sandra Metsa, strateegiline nõustaja Aavo Kokk ja IF Kindlustuse juhatuse liige Tiit Kolde. Räägime, kuidas kujundada inspireeriv töökeskkond, mis toob inimesed kokku ja toetab ettevõtte kultuuri. Saatejuht on Lauri Toomsalu.
11.00 - 12.00 “Investor Toomase tund”
Vaatame läbi, milliseid suhtarve ja millisel juhul kasutada aktsiaturgude analüüsimiseks ning mida tuleks nendest numbritest välja lugeda. Lisaks räägime ka sellest, kas USA aktsiaturg on ülehinnatud ning mida tähendab sealsele turule asjaolu, et tuntud mõõdikute järgi on turg 25 aasta kalleimal tasemel. Saates arutlevad nendel teemadel rahandusdoktorid ja mitme investeerimismenuki autorid ja pikaaegsed investorid Kristjan Liivamägi ja Tarvo Vaarmets. Saadet juhib Jaan Martin Raik.
12.00 - 13.00 “Müüdid B2B-turunduses”
Kas B2B müügis loeb ainult müük või on brändil tegelikult hoopis suurem roll? Saate teises osas võetakse luubi alla müüt, et bränditurundus pole ärikliendisuhtes oluline. Foruse turundus- ja kommunikatsioonijuht Berit Väljaots räägib, miks tugev bränd aitab müügitiimil uksi avada, kuidas hoida tasakaalu kiirete tulemuste ja pikaajalise mainekujunduse vahel ning milliste näitajate abil bränditurundust päriselt hinnata. Saatejuht on Jana Tõkman.
"Turul käib võitlus talentide pärast"
13.00 - 14.00 “Cleantech”
Saates „Cleantech“ räägime elektrirataste ja kergliikluse tulevikust Eestis. Külas on Vok Bikes’i kaasasutaja Indrek Petjärv ja Ampler Bikes’i juhatuse liige Kristjan Maruste, kes selgitavad, miks on Euroopas maailma suurim elektrirataste turg ning kuidas Eesti ettevõtted aitavad kujundada uut linnaliikumise kultuuri. Juttu tuleb ka jalgrataste järelturust, kaubarataste edust ning tootmise rollist Eestis. Saatejuht on Mart Valner.
15.00 - 16.00 “Võitjate põlvkond”
Tallinna vanalinnas asuvas legendaarses pannkoogikohvikus Kompressor üles kasvanud Ott-Aleksander Komarov on juba lapsest peale pereettevõttesse oma panuse andnud. Ta on saanud kõrvalt jälgida isa juhtimisstiili, mis on aidanud 25 aastat sama kollektiivi tööl hoida. Saates räägime temaga, kuidas vana head elus hoides on suudetud hoida kõrgel ka nõudlust. Uurime, miks peaksid järeltulijad saama kogemusi ka väljaspool pereettevõtet ning millseid eeliseid annab maast-madalast pereettevõttes toimetamine tööellu astudes. Saadet juhib Jana Palm.
