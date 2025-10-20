Raadiohommikus: valimised läbi, mis nüüd kõik juhtuma hakkab?

Stuudios on ajakirjanikud Ellen Jõgi ja Meelis Mandel.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00 - 11.00 “Sisuturundus”

Miks investeerivad ettevõtted uutesse kontoritesse ajal, mil kodukontor on saanud normiks? Stuudios arutavad selle üle kinnisvaraarendaja Neutra müügi- ja turundusjuht Sandra Metsa, strateegiline nõustaja Aavo Kokk ja IF Kindlustuse juhatuse liige Tiit Kolde. Räägime, kuidas kujundada inspireeriv töökeskkond, mis toob inimesed kokku ja toetab ettevõtte kultuuri. Saatejuht on Lauri Toomsalu.

11.00 - 12.00 “Investor Toomase tund”

Vaatame läbi, milliseid suhtarve ja millisel juhul kasutada aktsiaturgude analüüsimiseks ning mida tuleks nendest numbritest välja lugeda. Lisaks räägime ka sellest, kas USA aktsiaturg on ülehinnatud ning mida tähendab sealsele turule asjaolu, et tuntud mõõdikute järgi on turg 25 aasta kalleimal tasemel. Saates arutlevad nendel teemadel rahandusdoktorid ja mitme investeerimismenuki autorid ja pikaaegsed investorid Kristjan Liivamägi ja Tarvo Vaarmets. Saadet juhib Jaan Martin Raik.

12.00 - 13.00 “Müüdid B2B-turunduses”

Kas B2B müügis loeb ainult müük või on brändil tegelikult hoopis suurem roll? Saate teises osas võetakse luubi alla müüt, et bränditurundus pole ärikliendisuhtes oluline. Foruse turundus- ja kommunikatsioonijuht Berit Väljaots räägib, miks tugev bränd aitab müügitiimil uksi avada, kuidas hoida tasakaalu kiirete tulemuste ja pikaajalise mainekujunduse vahel ning milliste näitajate abil bränditurundust päriselt hinnata. Saatejuht on Jana Tõkman.