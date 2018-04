Maksuparadiis väljavalitutele

Suured võivad, aga väikesed ei või?

Seesamune maks on Eestis muuseas ELi riikide võrdluses niigi nii madal, et igal pool, kuhu satun, pean kuulama juttu selle kohta, kuidas meil on siin üks hea suur maksuparadiis. Mis ei ole iseenesest halb, aga tasub konteksti mõttes äramainimist.

Ma ei julge tuttavatele poetatagi, et siin näib kehtivat mingi äraspidine kaheklassiline süsteem: kui sa oled piisavalt suur ja rahvusvaheline, siis saad „laenu“ andes kasumit maksuvabalt riigist välja kantida, sulle tehakse mõningaid soodustusi, millest tavainimene und näha võib. Näiteks elektrikulude allatoomine, ja kui eriti hästi läheb ja sa oma äri siin e-residendina registreerid, siis võib juhtuda, et keegi sind ja su kasumit mööda maailma taga otsida ei viitsi – lippad oma rahaga niisama rõõmsalt ringi.

Kui sa oled ühemehefirma Põlvamaal ja teenid ehk mõni tuhat eurot, maksad omale miinimumi ja võtad aastas kaks tuhat eurot dividendi, oled aga suur kriminaal valmis.

Kui suurfirmad makse optimeerida võivad, siis miks ka mitte väikesed? OÜtamine kahjustab kõige enam just solidaarset sotsiaalsüsteemi. Aga milles küsimus? Kui inimesed tahavad võtta välja dividendi, pole ju mitte midagi lihtsamat, kui see näiteks tulumaksuga maksustada ja maksuraha sotsiaalsüsteemi suunata. Et just sotsiaalmaks on see, mispidi seda raha haigekassasse kogutakse, pole mingi loodusseadus. Kui mõistlikum on teda koguda mõnel muul, kõikide jaoks meelepärasel viisil, siis miks mitte seda niimoodi teha?