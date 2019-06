Digimaailmas võidavad kõige kiiremad ja vihasemad, mitte kõige suuremad

Eesti pikaajaliste arengueesmärkide saavutamiseks peame jõudma kõrghariduse, teaduse ja innovatsiooni rahastamisel meist edukamate riikidega samale tasemele, olles seejuures nutikad ja kiired, kirjutab TalTechi IT-teaduskonna dekaan Gert Jervan.

Gert Jervan. Foto: Jelena Pljonkina

Traditsioonilises majanduses on suurus alati mänginud olulist rolli. Start-up´ide tulek tõi täiesti teistmoodi lähenemise. Nende edu saladus oli pakkuda kiireid lahendusi tarbijate vajadustele, teha seda olemasolevaid süsteeme ignoreerides ning keskendudes konkreetsetele probleemidele. Nad on kiired, dünaamilised ja äärmiselt innovaatilised.