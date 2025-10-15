Tagasi 15.10.25, 12:12 Ajakirjanik: esmaspäevase vangide vahetusega päästeti Iisraelis tuhanded piinamisest Rohkem on tähelepanu saanud 20 Iisraeli pantvangi, kes esmaspäeval Hamasi tunnelitest koju lasti, kuid samal päeval vabastati umbes 2000 palestiinlast Iisraeli vanglatest, kus neid piinati, rääkis Äripäeva ajakirjanik Kristjan Pruul.

Esmaspäeval toodi Iisraeli vanglatest Gazasse busside kaupa palestiinlasi.

Foto: Zumapress/Scanpix

Vabastatud palestiinlaste seas oli sõja käigus tänavalt üles korjatud inimesi, haiglatest ära viidud arste ja õdesid, haigeid pensionäre ja lapsi, loetles Pruul.

“See oli nagu läbilõige kogu ühiskonnast, kes istusid kuskil vanglas, kus neid näljutati ja piinati kõik see aeg, mis nad olid seal. Nad on nüüd tagasi Gazas. Elu Gazas pole suurem asi, aga nad said vabaks, nii et ütlemata positiivne,” rääkis ajakirjanik Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Intervjuus arutles Pruul, mis oli vaherahu sõlmimise tegelik ajend, miks on vaherahu püsimine üha ebatõenäolisem, miks jäi Euroopa Liit lõhkise küna ette ja miks Kaja Kallase juhitud välispoliitika ei suuda rahvusvahelist õigust Gazaga seoses au sees hoida.

Küsis Linda Eensaar.