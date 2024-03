Villu Künnap: kolm valdkonda, kus Eesti peaks pingutama

Eesti lipud. Foto: Julia-Maria Linna

Kõik, mida Eesti teeb hariduses, innovatsioonis ja koostöös on vesi meie eduveskile, kirjutab Villu Künnap arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Eesti on tuntud kui e-riik, kus on võimalik teha peaaegu kõiki asju interneti kaudu – alates hääletamisest ja maksude maksmisest kuni arsti külastamise ja hariduse omandamiseni. Eesti on ka koduks mitmele edukale idufirmale, nagu Skype, TransferWise, Bolt ja Pipedrive, mis on muutnud maailma paremaks ja mugavamaks kohaks.

Kuid kas see kõik tähendab, et Eesti on edukas riik? Kas Eesti inimesed on õnnelikud ja rahul oma eluga? Kas Eesti suudab säilitada oma edu ja konkurentsivõime ka tulevikus? Need on küsimused, millele peaksime otsima vastuseid, kui tahame luua tõeliselt eduka Eesti.

Minu arvates on Eesti edu aluseks kolm peamist tegurit: haridus, innovatsioon ja koostöö. Need on ka valdkonnad, kus Eesti peaks veelgi rohkem pingutama ja investeerima, et tagada oma jätkusuutlik areng ja heaolu.

Haridus avab võimalused

Haridus on see, mis annab Eesti inimestele teadmised, oskused ja väärtused, mida nad vajavad oma potentsiaali realiseerimiseks ja ühiskonna edendamiseks. Haridus on ka see, mis aitab Eesti inimestel kohaneda muutuva maailmaga ja leida lahendusi keerulistele probleemidele.

Haridus on ka see, mis loob Eesti kultuuri ja identiteedi, mis on rikas ja mitmekesine. Seetõttu peaks Eesti panustama hariduse kvaliteeti ja kättesaadavusse kõigile, olenemata nende sotsiaalsest, majanduslikust või geograafilisest taustast. Eesti peaks ka edendama elukestvat õpet ja pidevat enesearengut, et Eesti inimesed oleksid alati valmis uuteks väljakutseteks ja võimalusteks.

Innovatsioon parandab maailma

Innovatsioon on see, mis annab Eesti majandusele ja ühiskonnale dünaamilisuse ja konkurentsieelise. Innovatsioon on ka see, mis aitab Eesti lahendada oma suurimaid väljakutseid, nagu rahvastiku vananemine, keskkonnakaitse, julgeolek ja regionaalne tasakaal. Innovatsioon on ka see, mis toob Eesti maailmale lähemale ja avab uusi koostöövõimalusi.

Seetõttu peaks Eesti toetama oma innovaatilisi ettevõtteid ja organisatsioone, kes loovad uusi tooteid, teenuseid ja lahendusi, mis on kasulikud nii Eesti kui ka globaalsele ühiskonnale. Eesti peaks ka soodustama oma teadus- ja arendustegevust, mis on aluseks uutele avastustele ja leiutistele, mis võivad muuta maailma paremaks.

Koostöö tugevdab ühiskonda

Koostöö on see, mis annab Eesti ühiskonnale sidususe ja tugevuse. Koostöö on ka see, mis aitab Eesti ületada oma väiksuse ja piiratuse. Koostöö on ka see, mis võimaldab Eestil jagada oma kogemusi ja õppida teistelt. Seetõttu peaks Eesti edendama oma sotsiaalset kapitali ja kodanikuühiskonda, mis on aktiivsed ja osalusvõimelised.

Eesti peaks ka tugevdama oma rahvusvahelist koostööd ja integratsiooni, mis on olulised Eesti julgeoleku, stabiilsuse ja arengu tagamiseks. Eesti peaks ka panustama oma globaalsesse vastutusse ja solidaarsusse, mis on vajalikud maailma rahu, õigluse ja jätkusuutlikkuse saavutamiseks.

Eesti on edukas riik, kuid see ei tähenda, et Eesti peaks senitehtuga rahule jääma. Eesti peab püüdlema veelgi suurema edu poole, mis ei ole ainult materiaalne, vaid ka vaimne ja moraalne. Eesti peab looma sellise edu, mis on jagatud ja jätkusuutlik, mis on kasulik nii Eesti kui ka kogu maailma jaoks.

Selleks peab Eesti panustama oma haridusse, innovatsiooni ja koostöösse, mis on Eesti edu võtmetegurid. Ainult nii saab Eesti olla tõeliselt edukas riik, mille üle võime olla uhked ja mille eest võime olla tänulikud.