Tõnu Mertsina: Euroopa Keskpank on ootel, aga Eesti majandus juba paraneb

“Kui turgude hinnangul on Euroopa Keskpanga intressimäärade langustsükkel lõppenud, siis meie hinnangul langetatakse intressimäära veel korra järgmise aasta alguses,” kirjutab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.
Sel nädalal teevad intressimäärade otsused nii Euroopa Keskpank kui ka USA Föderaalreserv. Samuti avaldab Eurostat mitu olulist näitajat euroala, seal hulgas Eesti majanduse kohta – näiteks kolmanda kvartali SKP ja oktoobri inflatsiooni kiirhinnangu.
USA peamised aktsiaindeksid kerkisid esmaspäeval uute rekordtasemeteni, kui investorid reageerisid positiivselt uudistele edusammudest USA ja Hiina kaubandusläbirääkimistes enne sel nädalal toimuvat riigipeade kohtumist.
Äripäeva raadiosaade keskendub Ida-Virumaa majandusarengule, piirkonna potentsiaalile ja ettevõtluse edulugudele. Fookuses on Sihtasutus Ida-Viru Investeeringute Agentuur (IVIA) ja selle roll uute töökohtade loomisel ning tööstusparkide arendamisel, mis on piirkonda toonud märkimisväärseid investeeringuid.