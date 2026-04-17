Gustav Kotkas: Euroopa suurtööstuste kriis on Eesti ettevõtete hiilgav võimalus

Saksamaa ja muu Euroopa suurtööstuse raskused ei tohiks Eesti ettevõtjaid masendada, vaid peaksid panema veel aktiivsemalt turundama ja müüma, kirjutab Eesti Masinatööstuse Liidu ekspordivaldkonna juht Gustav Kotkas.
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- millised võimalused avanevad Eesti ettevõtjatele Euroopa suurte tööstuste kriisi ajal;
- kuidas kommenteerib Gustav Kotkas sihtturgude raskusi ja nende mõju Eesti majandusele;