Jaanus Ruut: ettevõtetelt kestlikkust nõudval riigil tuleks märgata, mida ettevõtjad juba ära on teinud

Euroopa rohepöörde poliitika põhineb suuresti nõuete loogikal: sea standard, nõua tõendamist ja siis kontrolli täitmist. Selline süsteem mõõdab hästi dokumentatsiooni, kuid mitte alati tegelikku käitumist, kirjutab Taltechi magistrant Jaanus Ruut.
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- miks leiab Jaanus Ruut, et Euroopa rohepöörde poliitika mõõdab sageli dokumente, mitte ettevõtete tegelikku käitumist;
- kuidas Eesti puidutööstuse ettevõtted rakendavad kestlikke põhimõtteid ilma, et nad ise seda kestlikkusena sõnastaksid;