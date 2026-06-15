Jaanus Ruut: ettevõtetelt kestlikkust nõudval riigil tuleks märgata, mida ettevõtjad juba ära on teinud

Euroopa rohepöörde poliitika põhineb suuresti nõuete loogikal: sea standard, nõua tõendamist ja siis kontrolli täitmist. Selline süsteem mõõdab hästi dokumentatsiooni, kuid mitte alati tegelikku käitumist, kirjutab Taltechi magistrant Jaanus Ruut.

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