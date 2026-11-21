Tartu abilinnapea Valvo Semilarski korruptsiooniasja uurimise käigus otsiti läbi ka Janek ja Kristi Veeberi kodu ja töökoht ning nende ettevõtete pangaväljavõtteid jagas kapo maksu- ja tolliametiga, kes algatas ettevõtete suhtes maksumenetlused. Veeberite kaebust jõuasutuste vastu jahvatavad kohtuveskid siiamaani.