Selle nädala olulisemate uudiste hulka jõudis Jaan Tallinn, kelle vara kasvas Anthropicu IPOga üle 15 miljardi euro, aga ka Veeberite ettevõtete ligi miljoni euro suurused maksuvaidlused ja veel palju muudki.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas kujunes Jaan Tallinna hiigelvara Anthropicu börsidebüüdi järel ja kui suur võib olla tema tegelik osalus ettevõttes;
- mida paljastavad Veeberite maksuvaidlused, Oleg Grossi uued plaanid ja teised nädala tähtsamad ärilood Eesti ettevõtluse kohta.