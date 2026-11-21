Ettevõtja Oleg Gross ütles, et uuesti noorena alustades investeeriks ta raha enda harimisse, tema enda investeeringud on aga kõik pandud ühtekokku – tema ärisse.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: miks soovitavad Oleg Gross ja Paul Künnap noorel investoril panna 10 000 eurot just iseenda arendamisse, mitte hajutada seda eri varadesse;

kuidas kommenteeris Oleg Gross maksupoliitikat, toidukaupade käibemaksu ja Jürgen Ligi vaateid ning miks peab ta kiiremaid planeeringuid majanduskasvu võtmekohaks.