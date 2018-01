Börs: aktsiad naasid tuttavale rajale

Pärast neljapäevast puhkust jätkasid USA aktsiaturud nädala viimasel päeval oma harjumuspärast tõusu, pööramata liigselt tähelepanu valitsuse peatse tööseisaku võimalusele.

Dow Jonesi tööstuskeskmine kerkis 0,21%, 26 071 punktini, ja jäi ainsa indeksina eelmistele rekorditele alla. S&P 500 suurenes 0,44%, saavutades senitundmatu 2810 punkti taseme. Nasdaq Composite tõusis 0,55%, 7336 punktini.

Dow Jonesi indeksi kidura tõusu üheks põhjuseks on kahtlemata tööstuskontsern General Electric (-3,04%), mille aktsia kahanes selle nädalaga kokku tervelt 13%. Teisipäeval teatas konglomeraadi juhtkond, et on sunnitud eraldama oma finantsharu GE Capitali kindlustusportfelli tasakaalustamiseks tervelt 6,8 miljardi dollarit. Lisaks andis grupi tegevjuht mõista, et valmistutakse ka kontserni lammutamiseks.

Samal ajal survestas Dow'd ka tehnoloogiafirma IBM (-3,99%), mille kvartaliaruanne näitas esimest korda üle viie aasta taas müügitulu kasvu. Paraku jäid investorid ettevõtte tulevikuprognooside suhtes umbusklikeks.

Reedel jätkasid jällegi tõusu kiibitootjad AMD (+0,96%) ja Nvidia (+2,53%). Bank of America värskeima analüüsi kohaselt annavad Nvidia kasumikasvule jõudu nii graafikakaartide tootja ülekaal AI- ja VR-tehnoloogiates kui ka hiljuti käivitunud koostöö isesõitvate autode vallas.

Päevaga võisid rahule jääda ka patuaktsia Philip Morris International (+3,66%) omanikud ning mitmed rõivatootjad: HanesBrands (+5,45%), Nike (+4,84%), Under Armour (+3,88%), L Brands (+3,41%).