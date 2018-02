Bitcoin taastub jõuliselt

Bitcoini hind tõusis nädalavahetusel üle 11 000 dollari piiri ning mõne nädalaga on krüptoraha kallinenud üle 80 protsendi, vahendab CNBC.

Pühapäeval jõudis hind vahepeal ka 11 279 dollarini, mis on kõrgeim tase alates 30. jaanuarist, selgub CoinDeski hinnaindeksi andmetest. Täna on bitcoin kallinenud 5,6 protsenti, 10 977 dollarini.

Krüptoraha hind on viimase paari nädala jooksul stabiilselt kallinenud. Veebruari alguses toimus suur müügilaine, mille põhjustasid regulatsioonide karmistamine, hinnamanipulatsioonide kuulujutud ning vahetusbörsi Coinchecki häkkimine, mille käigus varastati 500 miljonit dollarit.

Hiljutised arengud on olnud aga pigem positiivsed – näiteks Lõuna-Korea regulaatorid võtsid bitcoini suhtes kasutusele oodatust tunduvalt leebemad meetmed. Ka teised krüptorahad – näiteks ethereum ja ripple – on kallinenud.

Paljud institutsioonid ja eksperdid aga hoiatavad, et krüptovaluutade väärtus võib kiiresti langema hakata. Goldman Sachs teatas sellel kuul, et suurem osa krüptorahadest kukub tõenäoliselt nulli. Ethereumi looja Vitalik Buterin hoiatas eile, et krüptorahad on „ülimalt volatiilne“ varaklass ja „hinnad võivad iga hetk nulli kukkuda“.