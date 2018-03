Bitcoine pole mõtet kaevandada

Ainult tellijale

Mõned eksperdid väidavad, et krüptorahade kaevandamine ei tasu end praegustes hinnatingimustes ära.

Neljapäeval ilmunud raportis kirjutab Thomas Lee Fundstratist, et kui bitcoin kaupleb edasi samal tasemel nagu praegu, on selle kaevandamine mõttetu. Fundstrati mudeli kohaselt maksab ühe bitcoini kaevandamine 8038 dollarit. Niisugune summa on saadud arvestades kolme komponenti: seadmete ostuks läinud raha, elektrikulutusi ning jahutussüsteemi haldamist.

CoinDeski bitcoini hinnaindeksi kohaselt oli bitcoini hind neljapäeval alla 8000 dollari piiri. Bitcoinide kaevandamiseks läheb tarvis võimsaid arvutussüsteeme, mis lahendavad erinevaid matemaatilisi tehteid. Kaevandajatele potsatab üks bitcoin, kui tehe on edukalt sooritatud.

On loogiline, et kui bitcoinide kaevandamine on kallim kui krüptomündi turuhind, kaob varem või hiljem kaevandajatel huvi selle vastu ära.

“Mõningatel juhtudel kaevandajad lihtsalt lülitavad masinad välja seniks, kuni hind natuke tõuseb,” ütles Blockchain Intelligence Groupi kaasasutaja Shone Anstey CNBC-le. “Asi on jõudnud selleni, et keegi kaotab oma raha.”