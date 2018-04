Kuidas vältida aktsiate pärast muretsemist?

Viimased kuud on aktsiaturgudel möödunud üle kivide ja kändude ning see on investorid muretsema pannud.

Dow Jonesi indeks on viimasel ajal olnud väga volatiilne – üle 500 punktised päevased langused on muutunud küllalt tavaliseks. Praegu muretsetakse võimaliku USA-Hiina vahelise kaubandussõja pärast. Lisaks Dow Jonesile on sellel aastal korrektsiooni sattunud ka Standard & Poor’s 500 ja Nasdaq Composite indeksid. Vanguardi asutaja John Bogle, kelle investeerimiskarjäär on kestnud 66 aastat, pole enda sõnul nõnda volatiilseid turge varem näinud.

Eksperdid ütlevad, et kõikumise pärast ei ole mõtet paanitseda. „Praegu on volatiilsus suur, korrektsioonid on normaalne nähtus ning need on aktsiaturgudel alati olnud,“ ütles Washingtonis tegutsev finantsnõustaja Rachel Podnos. „Need juhtuvad ka tulevikus. See on vältimatu.“

Selle asemel, et turgude kõikumise tõttu pea kaotada, on võimalik ette võtta mitmeid samme, mis parandavad investorite finantsilist tervist.

Proovi oma mõtted mujale viia

Kui sa oled noor ja oled valinud pikaajalise investeerimise, siis ei peaks kogu aeg oma portfelli langusi ja tõuse jälgima, ütles Podnos. Praegu on väga raske prognoosida, millisel tasemel saavad aktsiaturud mõnekümne aasta pärast olema. Podnos lisas, et raha, mida on lühemas perspektiivis vaja kasutada, ei peaks aktsiaturgudele panema.

Selle asemel, et turgudel pingsalt silma peal hoida, peaks oma tähelepanu hoopis hajutama. Selleks sobib näiteks trenn või sõpradega kohtumine.

Kehalist aktiivsust on finantstervisega tihedalt seostatud. 2016. aastal avaldatud American Heart Associationi uuringus leiti, et indiviidid, kes mõõdukalt trenni tegid, kulutasid iga-aastaselt tervishoiule 2500 dollarit vähem kui need, kes treeningutega ei tegelenud.

Podnos lisas, et hea mõte on ka võtta kõrvaltöö, millega on võimalik lisa teenida – olgu selleks lapsehoidmine, koeraga jalutamine või kirjatööde tegemine.

Aktsiaturgudel toimuvad kõikumised tekitavad ärevust ning seda seostatakse riskantsete rahaliste otsuste tegemisega. Podnos nentis, et ärevuse ja stressi peletamiseks on poodlemine halb lahendus, sest see muudab finantsseisu veelgi kehvemaks.

Võta aega eelarve ülevaatamiseks

Paljudel inimestel läheks rahaliselt palju paremini kui nad oma eelarve üle vaataks. Osadel pole üldse eelarvet ning sellisel juhul tuleks see kindlasti teha, ütles rahaasjade nõustmisfirma Bankrate.com finantsanalüütik Greg McBride.

Gallupi uuringust selgub, et kaks kolmandikku ameeriklastest pole omale eelarvet üldse teinud. Umbes sama hulk inimesi ütleb, et hädaolukorras on neil raske leida 2000 dollarit, selgub New Yorgi Föderaalreservi küsitlusest.

Kuidas oma eelarvet paremasse seisu viia? Lihtsamad on näiteks kaabeltelevisiooni paketi ülevaatamine või sellest sootuks loobumine. „Kas praegune kaabeltelevisiooni pakkumine vastab sinu vajadustele? Vaata ringi ja vajadusel küsi allahindlust,“ ütles McBride. Muidugi tasub ka kodus rohkem süüa teha ning luua endale näiteks automaatne säästukonto, kuhu raha kantakse teatud kuupäeval üle.

Maksa ära oma võlad

Kas oled võtnud õppelaenu või mõne krediitkaardi võla? Ära muretse turgude pärast vaid hakka hoopis oma võlgasid tagasi maksma, ütles Podnos. Paljude krediitkaartide intressid ulatuvad enam kui 15 protsendini. See tähendab, et laenude tagasimaksmisel garanteerid omale küllaltki kõrge tootluse – laenuandja asemel jääb see intress sinu taskusse.

Õppelaenude intressid on madalamad, aga ka nende maksmine võimaldab tihtipeale saada kõrgemat tootlust kui turgudel. Lisaks sellele on see niiöelda riskivaba. „Sa saad rahulduse kohe kätte ning see on garanteeritud tootlus. Turgudel pole midagi garanteeritud,“ ütles Podnos.

Pane oma raha intressi teenima

Traditsioonilised pangad pakuvad säästukontole väga madalaid intressimäärasid. Aga on olemas ka mitmeid alternatiive – näiteks hoiu-laenu ühistud, kus intressid on tunduvalt kõrgemad.

Võib juhtuda, et hoiustamisega teenid kõrgemat tootlust kui aktsiaturgudel. Lisaks sellele on sul olemas küllaltki likviidne raha, mida saad hädaolukorras kasutada.