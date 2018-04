Harju Elektril vähem tellimusi, suuremad kulud

Ainult tellijale

Mullune börsi priimus Harju Elekter teatas, et pidi kehva ilma tõttu toodangu lattu jätma, mis omakorda muserdas esimese kvartali kasuminumbreid. Selle aasta suhtes on juhtkond aga positiivselt meelestatud.

Kontserni finantsjuht Tiit Atso põhjendas tulemust halva ilmaga. „Lisaks tavapärasele sesoonsusele avaldasid kvartali kasumlikkusele mõju külmade talvekuude tõttu edasi lükkunud tellijate paigaldustööd, mistõttu toodeti suur kogus toodangut lattu.“

Lisaks rõhusid Harju Elektri majandusnäitajaid oluliselt kõrgemad kütte- ja elektrikulud. Samuti tuli teha ettevalmistus- ja arendustöid Soomes ja Rootsis. „Samas annavad turu positiivsed trendid ja mahukad tellimused järgnevateks kvartaliteks kindlust,“ kinnitas Atso.

Lepingud lähevad lepase reega

Kontserni majandustulemusi rõhus ka „oodatust madalam“ tellimuste maht. Harju Elektri suurim turg on 70 protsenti käibest andev Soome, kus möödunud aastal omandati strateegilise ostuna Telesilta. Harju Elektril on seal veel Finnkumu ja Satmatic, mis seisavad hea võrgulepingute suurendamise eest. Elektrilahenduste tootja teatas, et seal sai käive kolmekordistatud, 18 miljonile eurole. Selle taga on aga juba varem tehtud töö: need lepingud sõlmiti juba möödunud ja ülemöödunud aastal.

Kasvu oli näha ka Rootsis – uute ettevõtete soetamine kahekordistas käibe 2 miljonile. Samasse suurusjärku jõudsid ka Norra tulemused. Norra turul toimetab Harju Elekter Leedu tütarettevõtte Rifase kaudu. Natuke tuli raha ka Austriast, Hollandist ja Taanist.

Suuremat sorti pettumuse valmistas aga hoopis koduturg: Eestis kahanes müük peaaegu kolmandiku võrra, mis oli Atso sõnul tingitud sellest, et energiajaotussektorisse ei tehtud eriti investeeringuid.

Palgasurve sai Harju Elektri kätte

Kontsernile näib suuremat peavalu valmistavat kulude kasv, mis protsentuaalselt kasvas tuludest kiiremini ja vähendas oluliselt marginaali. Samuti kasvas võlakoorem 6 miljoni euro võrra, ligi 26 miljonile. Kui võrreldaval perioodil on brutomarginaal jäänud 15 protsendi juurde, siis sedapuhku tuli leppida 12,9protsendise marginaaliga.

Positiivne on, et Harju Elekter on asunud oma töötajatele kõrgemat palka maksma. Ettevõtte palgakulud moodustavad veidi üle viiendiku kontserni käibest, nii et sealne annab numbrites kohe tunda.

„Rentaabluse langust põhjustas majanduse üldisest heaolust tekkinud töötajate palgasurve ning kvartalite võrdluses on tõusnud toormematerjali, eelkõige lehtmatelli hind, mis kasvatasid toodete ja teenuste kulude taset,“ kommenteeris Atso. Samas toob ta kvartaliaruandes välja, et suurima paugu rentaablusele pani siiski madalaks jäänud tellimuste maht.