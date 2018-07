Kas turgude pärast on põhjust muretseda?

Aktsiaturgudel on tajuda närvilisust, mida peamiselt põhjustab kaubandussõja oht. Samas aga on tulekul sündmusi, mis võiks olukorda leevendada, leiab investeerimisnõustaja Anton Skvortsov.

USA ja muu maailma vaheliste tollitariifide tegelikku mõju majandusele on Skvortsovi sõnul praegu keeruline hinnata.

"Kindlasti põhjustab selline poliitiline kemplemine investoritele lisapingeid ja süvendab nende ebakindlust, mis omakorda toob aktsiaturgudele närvilist õhkkonda. Samas, kui analüüsida tariifidega kaasnevat mõju maailma majandusele üldiselt, siis üleilmset majanduskasvu see arvatavasti ei peata," märgib Luminori Baltikumi investeerimisnõustamise juht

Skvortsov.

Kõige mustema stsenaariumi korral satub tariifide alla kuni 800 miljardi USA dollari väärtuses Ühendriikide importkaupa. See omakorda tooks kaasa sarnaste tariifide kehtestamise ka USA vastu. Skvortsov märgib, et WTO statistika järgi ületas maailma eksportmaht 2017. aastal kokku 17 triljoni USA dollari piiri. "Seega on tariife puudutav osa maailma ekspordimahuga võrreldes piisavalt väike, et tõelist ohtu kujutada," lisas ta.

USA vahevalimiste roll

Tema sõnul on oluline tegur, mille investorid kipuvad unustama, novembri alguse vahevalimised USAs, ja sellel võib olla aktsiaturgudele märkimisväärne mõju - nimelt on aktsiaturg sisemajanduse kõrval üks olulisemaid näitajaid, mida USA valijaskond parteide hindamisel kasutab.

"See tähendab, et USA aktsiate korrektsiooni venimine ei ole Donald Trumpi jaoks enne vahevalimisi vastuvõetav," selgitas Skvortsov. "On lootus, et agressiivne retoorika hakkab rahunema. Kui nii läheb, siis võib see olla ideaalne globaalsete aktsiate tõusu katalüsaator, kuna sellega ei osata praegu arvestada ning peamiselt valmistutakse halvimaks."

Hiljuti avaldatud Ameerika Investorite Liidu uuringu kohaselt valitseb investorite seas viie aasta suurim kaldumine hinnalanguse ootusse: hinnatõusu ootus on kukkunud 28,4% ja hinnalanguse ootus jõudnud 40,8% peale. Skvortsovi sõnul on liikumised üsna äärmuslikud, kuid selle puhul osutuvad sellised arengud tavaliselt heaks kontraindikaatoriks.

"Kuigi ebakindlus teeb ettevaatlikuks, pole näha selgeid märke pullituru lõppemisest," ütles Skvortsov. "Praegune keskmine ACWI indeksi kuine muutus (2,3%) on jätkuvalt madalam kui ajalooline keskmine (veidi üle 3%). Lisaks peaks ettevõtete kasumid 2018. aasta teises kvartalis tugevalt kasvama, mis on globaalsete aktsiate oluline kasvuvedur."