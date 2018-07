LHV purustas kliendirekordi

Tänavu teises kvartalis teenis LHV Group konsolideeritult 10 miljonit eurot puhaskasumit: panga kasumiks kujunes 5,2 miljonit eurot ja varahalduse kasumiks 2,1 miljonit eurot.

Laenude allahindlusi tehti teises kvartalis 1,6 miljoni euro eest ning uue tegurina mõjutas kasumit avansiline tulumaks, mille kogumõju teises kvartalis oli 0,6 miljonit eurot. 14% avansiline tulumaks hakkas panga kasumile kehtima aprillis ning see kantakse iga kuu otse kuludesse.

Lisaks teenis LHV erakorraliselt UAB Mokilizingas müügist 2,9 miljonit eurot kasumit. Tehingu järel maikuus uuendatud finantsplaani kohaselt on LHV Groupi konsolideeritud puhaskasum tänavu 1,8 miljonit eurot varasemalt plaanitust suurem ja aktsionäridele kuuluv puhaskasum 2,7 miljonit eurot suurem. Samas edestab pank teise kvartali lõpuks maikuus avaldatud finantsplaani 0,7 miljoni euro võrra.

Grupi konsolideeritud laenuportfell suurenes kvartaliga 11 miljoni euro võrra, 777 miljoni euroni. Samal ajal vähenesid konsolideeritud hoiused 183 miljoni euro võrra, 1,5 miljardi euroni. Sealjuures vähenesid maksevahendajatega seotud hoiused 262 miljoni euro võrra. LHV juhitud fondide koondmaht kasvas kvartaliga 40 miljoni euro võrra, 1,2 miljardi euroni.

Poolaasta kokkuvõttes teenis LHV Group puhaskasumit 14,3 miljonit eurot. Pank teenis sellest 8,8 miljonit eurot ja varahaldus 2,8 miljonit eurot. Esimese poolaasta kasum oli 4,4 miljonit eurot suurem kui möödunud aastal.

Klientide arvukus kasvab

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu ütles börsiteate vahendusel, et teise kvartali märksõnad olid rekordiline kliendibaasi kasv, Leedu äriüksuse Mokilizingas müük, märkimisväärne tulu institutsionaalsest pangandusest ja finantsplaani uuendamine.

Toomsalu sõnul toetab LHVd Eesti majanduskeskkond. Majanduskasv on olnud hea, siseriiklikke riske maandavad tasakaalus eelarve, avaliku sektori madal võlatase ning positiivne välistasakaal. Kodumajapidamiste finantstervis on Toomsalu sõnul pigem tugev, hoiused on kasvanud ning tähtajaks tasumata laenude osatähtsus turul langenud alla 1%. Võimalike riskidena saab välja tuua suure sõltuvuse väliskeskkonnast, pingelise tööjõuturu ja kodumaise kinnisvarasektori kõrge arendusmahu.

Toomsalu tõi välja, et teise kvartali jooksul suurenes panga klientide arv rekordiliselt ligi 6800 võrra, 147 000 kliendini. Sõlmiti 3700 uut investeerimislepingut ja sündis kaarditehingute arvu rekord. Seetõttu lisas LHV möödunud kvartalis ka kaks uut sularahaautomaati.

Uutest toodetest sai pank mai alguses valmis faktooringu, mis täiendab LHV ettevõtete panganduse pakkumist.

Laenuportfelli suurenemine kasv Toomsalu sõnul ootustele, arvestades Mokilizingase müügist tingitud Leedu laenuportfelli vähenemist 28 miljoni euro võrra. Portfelli kvaliteet püsib tugev, eraldi jälgimise all on tema sõnul üksikud kliendid. Jättes kõrvale ootuspärase finantsvahendajate hoiuste vähenemise, kasvasid ka hoiused heas tempos.

Varahalduse hallatavate fondide maht suurenes kvartaliga 40 miljoni euro võrra. Teise samba aktiivsete klientide arv vähenes 400 võrra, sest teise kvartalisse ei jäänud ühtegi aktiivset pensionifondide müügiperioodi. Samas oli lahkunud klientide hulk prognoositust madalam. Aprillis vähenes LHV Varahalduse aktsiakapital, et konsolideerimisgrupi tasandil kapitali efektiivsemalt juhtida, ütles Toomsalu.

Ühtlasi on esimesi tulemusi Toomsalu sõnul näha ka finantsteenuste ekspordis. „Finantsvahendajate ehk Ühendkuningriigi suunal otsime meeskonda vajalikke inimesi. Klientide huvi on väga suur. Valdkonnaga seotud tulud jagunevad maksete, valuutavahetuse, kaardimaksete vahendamise, krediiditeenuste ja haldamisega seotud tasude vahel,“ ütles ta.

Toomsalu sõnul on LHV Group alustanud võlakirjaprogrammi ettevalmistamisega, et emiteerida allutatud võlakirju kasvu finantseerimiseks ning vajadusel olemasolevate võlakirjade lunastamiseks. Võlakirjad on kavas noteerida Nasdaq Tallinna börsil.