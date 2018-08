Jaapani börs tegi Hiina omale ära

Jaapani börs möödus Hiina omast ning on nüüd USA börsi järel maailma suuruselt teine aktsiaturg, vahendab Bloomberg.

CEB International Investmenti uuringute juht Banny Lam ütles Bloombergile, et Hiina börsi taandumine maailma suuruselt kolmandaks on selge märk kaubandussõja mõjust.

Kui Hiina börsi ettevõtete koguväärtus on eilse seisuga 6,09 triljonit dollarit, siis Jaapani omal on ette näidata 6,17 triljoni dollari suurune väärtus. USA börsi koguväärtus on aga mitu korda enam, 31 triljonit dollarit.

First Shanghai Securitise strateeg Linus Lip viitas, et Hiina börs liigub madalatel pööretel ilmselt veel mitu kuud. Siiski on võimalus, et olukord läheb paremaks ning Hiina aktsiaturud hakkavad taas tõusma ja seega möödub Hiina taas Jaapanist.

Bloomberg kirjutab, et Hiina ei kasuta kõiki võimalusi, et oma börse turgutada. Kui riik on näiteks põllumajanduses ja panganduses lõdvendanud väliskapitali kaasamise reegleid, siis välisomandis aktsiate ja võlakirjade osakaal on veel päris tagasihoidlik.