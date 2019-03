Rotermanni kvartalisse kerkib 15miljoniline hoone

Rotermanni kvartal on Eesti uue arhitektuuri ja linnaehituse jaoks eriline paik. Väärtuslik 19. sajandi teisest poolest ja 20. sajandi algusest pärinev tööstuspärand on oskuslikult põimitud uue kvaliteetarhitektuuriga. Enamus endistest tööstushoonetest on äratatud uuele elule ja mitmed neist pärjatud arhitektuuriauhinnaga. Foto: Anu Lill