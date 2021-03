Euroopa suuremad börsid alustasid päeva tõusuga, Balti börs languses

Euroopa aktsiaindeksid on jätkamas kasvuga. Foto: AP/Scanpix

Euroopa börsid avanesid tõusuga, kuid Balti börsid on võtnud suuna langusele.

Balti börs avanes positiivsel poolel, kuid võttis suuna siiski langusele. Tallin börsi indeks on langenud 0,3%, Riia börs 0,9% ja ainsana tõusu trendis Vilniuse börs on kerkinud 0,12%. Balti turu koondindeks on langenud 0,1%.