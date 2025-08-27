Äripäev
  • OMX Baltic0,23%295,96
  • OMX Riga−0,31%918,51
  • OMX Tallinn−0,14%2 018,5
  • OMX Vilnius0,29%1 221,38
  • S&P 5000,19%6 477,96
  • DOW 300,29%45 547,88
  • Nasdaq 0,14%21 574,25
  • FTSE 100−0,06%9 260,27
  • Nikkei 2250,3%42 520,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,26
  27.08.25, 17:54

Ignitis aitas Balti aktsiaindeksi plussi vedada

Tänasest Balti aktsiaturgude käibest poole andnud Leedu energiafirma Ignitis Grupe aitas Balti koondindeksil päeva rohelises lõpetada.
Balti koondindeks Baltic Benchmark edenes 0,07% ja Vilniuse indeks 0,29%. Miinuses sulgusid täna Tallinn ja Riia, taandudes vastavalt 0,14% ja 0,31%.
  27.08.25, 11:49
Kasutuslubadega tegeleva firma juht hoiatab kinnisvaraomanikke stamp-pakkujate eest
Ettevõtte Plaan 2 juhatuse liige Kristjan Järvel hoiatab kinnisvaraomanikke turul levinud stamp-pakkujate eest, kes pakuvad pealtnäha soodsaid lahendusi, kuid tegelevad probleemiga pinnapealselt.

Uudised
  Uudised
Tõukoerte eliit sünnib Sõmerul: ettevõtjad kasvatavad luksuslikke lemmikuid
Koerad söövad 150 kilo loomaliha nädalas
27.08.25, 17:54
  Börsiuudised
Ignitis aitas Balti aktsiaindeksi plussi vedada
27.08.25, 17:30
  Börsiuudised
Investeerimisprofid USA jaekaubandusest: Walmarti madal hind toob edu
Uudised
  Uudised
Raadiohommikus: vigane palgastatistika ja Nvidia tulemused
Juhtkiri
  Juhtkiri
Detsiil udus
Saated
  Saated
“Mets ja majandus”: Eesti puidusektor otsib tasakaalu
Uudised
  Uudised
Statistikaameti aastate halvim päev. Amet avaldas vigased palgaandmed: “Seda poleks tohtinud juhtuda”
Täiendatud: täpsed andmed selguvad reedel
27.08.25, 15:08
  Börsiuudised
Nasdaq tegi kahele ettevõttele hoiatuse
Leedu energiafirma Ignitis Grupe kaasas viis aastat tagasi börsilt 450 miljonit eurot, emiteerides aktsiaid hinnaga 22,5 eurot tükk. Praegune hind on pisut üle 21 euro.
Leedu valitsus kaalub Ignitise tagasiostu – analüütikud hoiatavad hiigelkahju eest
Rootsi investor ja raamatute autor Marcus Hernhag börsil hooajalisi mõjusid väga ei vaata, kuid siiski võib sügis tema hinnangul olla talvest veidi ebastabiilsem.
„See on tulevane dividenditäht“ – Rootsi investor avalikustab oma värskeimad ideed
Üleujutatud põld Tartumaal.
Põllumeestel jääb seljataha erakordselt keeruline suvi. "Kui põllu peal luik ujub, ei tasu sinna kombainiga minna"
Solita juht Märt Ridala esinemas konverentsil Suurandmed 2022.
IT-ettevõtja: anormaalne palgafondi kasv Eestis hirmutab kliente ja investoreid
Suurettevõtjale Raul Kirjanenile kuulub Fibenolist veidi üle poole.
Kirjaneni suurte plaanidega firma koondas töötajaid: töö jätkub vähemate vahetustega
Igal börsil osalejal tuleb järgida noteerimisnõudeid, järelevalvega tagatakse investorite informeeritus ja selle kaudu läbipaistev turg.
Nasdaq tegi kahele ettevõttele hoiatuse
PRFoodsi aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas alates 5. maist 2020.
PRFoods pagendatakse börsi lisanimekirja
Lõuna-Korea pastakatootja aktsia tõusis hüppeliselt kui USA president Donald Trump kiitis Lõuna-Korea kolleegi Lee Jae Myungi pastaka eest, millega ta Valge Maja külalisteraamatusse allkirja kirjutas.
Kurioosum börsil: Trump kiidab pastakat, tootja aktsia hüppab kõrgustesse
Investor ning ettevõtja Eduard Nikiforov (fotol) enda portfelli rahalehmast: dividenditootlus 30%, ettevõttel väike laenukoormus ja pikaajalised lepingud.
Norra uhked dividendimaksjad võivad kõrge tootluse asemel tuua suure kaotuse
S&P 500 koosseisu hakkab kuuluma maaklerfirma Interactive Brokers.
S&P 500 koosseisus toimub sel nädalal muudatus

Veel 2019. aastal üritasid messikeskuse alale hotelle ehitada toonased omanikud Igor Pihela ja Anatoli Kanajev. Nende plaanid lasti õhku liiklustihedusele viidates, appi ruttas ka ajaloomuuseum.
Uudised
  • 26.08.25, 06:57
Maarjamäe NIMBY uputas mere äärde kavandatud lukskvartali plaanid
“Kui välja on hõigatud, siis küllap nii läheb,“ ütles rahandusminister Jürgen Ligi.
Uudised
  • 26.08.25, 15:21
Valitsus valmistub maksutõusu ära jätma
Investor ja endine ajakirja Investor peatoimetaja Anu Lill.
Saated
  • 25.08.25, 11:47
Balil elav noor pensionär: paljud inimesed on finantsvabad, ilma et nad seda teaksid
Automaks ja teised maksud kergitavad Swedbanki hinnangul inflatsiooni sel aastal 5,5 protsendini.
Uudised
  • 26.08.25, 09:03
Suurpangad kärpisid teravalt Eesti majanduskasvu prognoosi
Investor ning ettevõtja Eduard Nikiforov (fotol) enda portfelli rahalehmast: dividenditootlus 30%, ettevõttel väike laenukoormus ja pikaajalised lepingud.
Börsiuudised
  • 26.08.25, 14:21
Norra uhked dividendimaksjad võivad kõrge tootluse asemel tuua suure kaotuse
Kaitsepolitsei juht Margo Palloson ütles täna, et lisaks nädalavahetusel Peipsi kohal lennanud ja Vene poolele järve kukkunud droonile on nüüd leitud droon ka Eestist Võrtsjärve piirkonnast.
Uudised
  • 26.08.25, 10:42
Kapo juht: Võrtsjärve lähedalt leiti plahvatanud sõjadrooni tükid
Täiendatud
Nvidia tulemused avaldatakse ajal, mil kasvab mure AI-ga seotud ettevõtete kõrgete hinnatasemete pärast.
Börsiuudised
  • 26.08.25, 09:22
Investorid pöörasid pilgud Nvidia poole: värsked tulemused võivad raputada kogu turgu
