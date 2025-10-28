“See naine on võitja, me saime lähedasteks sõpradeks.” Uus Jaapani peaminister purustas klaaslae

USA president Donald Trump ja Jaapani peaminister Sanae Takaichi saabusid eile Yokosukas asuvas USA mereväebaasis parkivale lennukikandjale USS George Washington. Trumpi Jaapani visiidi käigus arutatakse kaitsekoostööd, piirkondlikku julgeolekut ja strateegilist partnerlust Vaikse ookeani piirkonnas.
Foto: AFP/Scanpix
Sanae Takaichi tõus Jaapani esimeseks naispeaministriks on erandlik läbimurre, mitte Jaapani naiste eduloo sümbol, sest tegemist on Donald Trumpile sobilikult konservatiiviga, mitte erilise feministiga.
USA ja Hiina kaubanduskõnelused jõudsid nädalavahetusel uue verstapostini, kui USA esindajad nimetasid kahepäevaseid arutelusid edukaks ning sillutasid teed presidentide Donald Trumpi ja Xi Jinpingi kohtumiseks, millelt oodatakse läbimurret kaubandussõja leevendamisel.
Energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt tõdes eelmisel nädalal Rakveres Äripäeva Põhja-Eesti edukamate ettevõtete tunnustamisüritusel, et majanduse heaolu parandamiseks on vaja taastada usaldus inimeste ja riigi vahel ning rääkida rohkem sellest, mis on hästi.
Käesoleva aasta teisel poolel on taastuvenergia turg Balti riikides ja Poolas selgelt elavnenud, ütleb Mantas Auruškevičius, 8,5-protsendilise tootlusega võlakirju praegu pakkuva investeerimisettevõtte „Atsanaujinčios energetikos investicijos“ (AEI) juht. Pärast mitut vaoshoitumat aastat tulevad välisinvestorid tagasi meie regiooni, otsides nii töötavaid kui ka arendusjärgus roheenergia projekte.