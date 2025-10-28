“See naine on võitja, me saime lähedasteks sõpradeks.” Uus Jaapani peaminister purustas klaaslae

Energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt tõdes eelmisel nädalal Rakveres Äripäeva Põhja-Eesti edukamate ettevõtete tunnustamisüritusel, et majanduse heaolu parandamiseks on vaja taastada usaldus inimeste ja riigi vahel ning rääkida rohkem sellest, mis on hästi.