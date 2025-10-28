Tagasi 28.10.25, 11:20 Hiiglaslikud aktsiate kõikumised viitavad Wall Streeti haprusele Igapäevased sadade miljardite dollarite ulatusega aktsiahindade kõikumised on Wall Streetil muutumas tavapäraseks. Suured tehnoloogiafirmad, mis juhivad aktsiaturu vankumatut tõusu, muutuvad üha volatiilsemaks.

Suured USA tehnoloogiaaktsiad teatavad sel nädalal kvartalitulemused.

Foto: AFP/Scanpix

Financial Times arvutas, et üksikud aktsiad on ühe päeva sees kaotanud või lisanud oma turuväärtusele 100 miljardit dollarit sel aastal 119 korral – see on rekord. Nii suurtes summades aktsiakõikumiste sagenemine kajastab osaliselt selliste ettevõtete nagu Nvidia, Microsoft ja Apple tohutut suurust – kõik nad on väärt üle 3 triljoni dollari ja ka nende firmade tõttu nii suured liikumised turul toimuvad.