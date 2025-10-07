TextMagicu müügitulu kolmandas kvartalis langes

TextMagicu suuromanik ja juht Priit Vaikmaa häältega otsustati hiljuti ka 1,3 miljonit dividendi maksta.
Foto: Andras Kralla
Alternatiivbörsil noteeritud ettevõte avaldas investoritele oma kolmanda kvartali müügitulemused, mille kohaselt langes müügitulu aastases võrdluses 6%. Selle aasta üheksa kuu müügitulu langes aga aasta varasemaga võrreldes 8% ja oli kokku 10 miljonit eurot.
