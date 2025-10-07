TextMagicu müügitulu kolmandas kvartalis langes

ST Sisuturundus 06.10.25, 11:16

Meeskonnasündmused ja koolitused ei pea olema kuluread, vaid väärtust loovad investeeringud. Kuidas luua sündmusi, mis pole pelgalt meelelahutus, vaid toovad kaasa ka reaalset ärilist väärtust ja meeskonna arengut, sellesse teemasse värskes saates sukeldumegi.